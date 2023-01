Bientôt des dictées quotidiennes pour les écoliers tourangeaux

Les enseignants de CM1 et de CM2 sont appelés à faire une dictée quotidienne aux élèves (photo d'illustration)

Les écoliers vont devoir sortir les feuilles et les stylos, la dictée pourrait bien devenir quotidienne en primaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, veut remédier à la baisse du niveau des élèves en français. Dans une note envoyée aux recteurs d'académie, et révélée ce mercredi 11 janvier, il détaille son "plan orthographe" à destination des élèves de l'élémentaire. Il recommande notamment aux enseignants de CM1 et de CM2 de faire une dictée quotidienne aux élèves. Une décision qui ne fait l'unanimité chez les écoliers tourangeaux.

"J'ai du mal à écrire les mots trop longs"

À l'école, Sohal a l'habitude des dictées, cet élève de CM2 en écrit déjà plusieurs par semaine. Mais l'idée d'en faire tous les jours ne l'emballe pas trop : "c'est déjà fatiguant d'en faire toutes les semaines, alors tous les jours, c'est soûlant", peste-t-il.

Tous les écoliers n'appréhendent pas pour autant la dictée quotidienne. Loulia en CM2 est même plutôt contente, elle a des difficultés en français. "J'ai du mal à écrire les mots trop longs, comme le mot "vacances", je mélange souvent le C et le S", confie l'élève de primaire.

Le niveau des élèves en baisse

Le plan orthographe est surtout vu d'un bon œil par les parents, qui réclament plus de dictées et d'écriture pour leurs enfants. "À leur âge, j'ai aussi eu droit à la dictée, ça m'a permis de m'améliorer en conjugaison, c'est une bonne chose", insiste une maman. "Quand je vois les lacunes qu'ont les jeunes en orthographe aujourd'hui, ça me chagrine beaucoup", ajoute une autre.

Mais si pour s'améliorer en français, la dictée est un bon début, "il faut aussi miser sur la lecture, estime Mathieu Lamonerie, instituteur à Tours. On doit inciter les élèves à prendre des habitudes de lecture à l'école et à la maison".

Un élève de sixième sur quatre n'a pas le niveau requis en français, selon le résultat des évaluations nationales passées par les élèves au début de l'année scolaire à l'entrée au collège.