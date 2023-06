Bientôt la cantine à 1 € dans les trois collèges Rep + de la Sarthe

La mesure sera votée en octobre, pour une application au 1e janvier 2024. A partir de l'an prochain, le département de la Sarthe mettra en place un tarif unique à 1€ le repas dans les trois collèges sarthois labellisés Rep + (éducation prioritaire +) et tous situés au Mans : Costa-Gavras et Alain Fournier aux Sablons, ainsi que Joséphine Baker à Vauguyon. Ce tarif s'appliquera pour tous les élèves, qu'ils soient boursiers ou non. Dans les autres collèges, le tarif ne change pas : 3,95 €.

ⓘ Publicité

Dans ces établissements fréquentés par de nombreux enfants de familles modestes, voire en grande précarité, le but est avant tout de permettre à chacun d'avoir au moins un repas complet par jour. Mais aussi de garder les élèves au collège le midi pour lutter contre l'absentéisme et leur permettre d'accéder aux activités sportives ou culturelles du temps méridien. C'est ce qui ressort d'une concertation lancée au mois d'avril dernier, à laquelle ont répondu la moitié des élèves e un tiers des familles concernées.

Entre 120 et 350 000 € par an

À l'heure actuelle, le coût de fabrication d'un repas s'élève à 10,60 € (matière première et temps de travail compris). Ce dispositif coûtera donc entre 120 et 350 000 € par an au département, en fonction du nombre d'élèves qui en profiteront. Il sera expérimenté pendant deux ans dans un premier temps.

Afin de ramener des élèves vers la restauration scolaire, le département va également construire un restaurant scolaire à Costa-Gavras, qui en est toujours dépourvu depuis l'incendie du collège Val d'Huisne en 2010. Ouverture prévue également au 1e janvier 2024. Sur 300 élèves, le collège ne compte aujourd'hui que qu'une vingtaine de demi-pensionnaires, qui doivent se rendre jusqu'au collège voisin Alain- Fournier.