Bientôt la fin des barquettes plastiques dans les cantines de Strasbourg

D'ici quatre ans, les barquettes plastiques auront disparu des cantines strasbourgeoises annonce ce jeudi la ville. Une bonne décision pour les parents d'élèves qui s'étaient mobilisés contre l'utilisation de ces barquettes et les perturbateurs endocriniens qu'elles contiennent.

Tous les jours près de 11.000 repas sont servis dans des barquettes en plastique dans les cantines de Strasbourg. Cela génère beaucoup de déchets puisque que Strasbourg fait incinérer jusqu'à 1,5 million de barquettes tous les ans, mais aussi des perturbateurs endocriniens.

"On a une barquette avec des aliments dedans. Les barquettes sont chauffées et même à froid, il y a des molécules qui migrent dans l'alimentation. Elles peuvent avoir des impacts hormonaux par exemple, mais aussi à terme des cancers. les enfants sont les plus vulnérables", explique Simon Baumert membre du collectif "projet cantines" qui réunit des parents d'élèves.

Après avoir été interpellé par les parents d'élèves, la ville a modifié son cahier des charges et d'ici quatre ans le plastique sera totalement abandonné au profit des contenants inox, a annoncé ce jeudi la ville de Strasbourg. "Il nous a paru évident d'apporter des réponses à cette question des perturbateurs endocriniens", explique François Buffet, adjointe au maire de Strasbourg en charge de l’éducation.

Cette modification s'inscrit dans le cadre du renouvellement de l'attribution du marché à l'Alsacienne de Restauration.