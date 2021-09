Bientôt la fin du masque à l'école : le SNUipp-FSU 36 craint une possible hausse des fermetures de classes

Le masque ne sera plus obligatoire pour les écoliers en primaire à partir du 4 octobre dans les départements où le Covid circule peu. Un soulagement, estiment certains profs. D'autres craignent une possible reprise de la circulation du virus et la multiplication des fermetures de classes.

La mesure fait beaucoup parler depuis que le porte-parole du gouvernement l'a annoncée ce mercredi : l'obligation du port du masque dans les écoles primaires sera levée à partir du 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence du Covid sera inférieur à 50 pour 100.000 habitants.

D'après les données récentes de l'ARS (au 22 septembre), le taux d'incidence est de 39,60 cas positifs pour 100.000 habitants et de 65,10 cas pour 100.000 dans le Cher. Si l'épidémie reste sous contrôle, les écoliers indriens devraient donc être concernés.

"On va être vigilant"

"On se réjouit de voir le sourire et la tête de nos élèves, réagit Charline Laurent, co-secrétaire du SNUipp-FSU dans l'Indre. Néanmoins on s'inquiète quand même parce que le port du masque était à peu près la seule mesure barrière pour les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas vaccinés. On s'interroge sur la décision qui est prise par le gouvernement". Elle évoque le variant delta et sa circulation chez les populations d'enfants qui n'est pas prise en compte, selon elle.

Charline Laurent, co-secrétaire du SNUipp-FSU de l'Indre. © Radio France - Régis Hervé

Invitée de France Bleu Berry ce jeudi 23 septembre, elle explique craindre une multiplication des fermetures de classes. "Notre objectif, c'est que les écoles restent ouvertes, poursuit-elle. On n'est pas scientifique, on va voir ce qu'il se passe. Mais ce que l'on sait, c'est que le gouvernement ne suit pas les recommandations du Conseil scientifique, une nouvelle fois". Actuellement, quand un cas de Covid est détecté, c'est toute la classe qui est fermée pendant une semaine. Charline Laurent regrette qu'il n'y ait pas davantage de tests réguliers chez les écoliers.

La co-secrétaire du SNUipp-FSU 36 souligne que le masque a des conséquences sur l'apprentissage. "Les enfants s'adaptent, mais on observe des problèmes de compréhension orale, un apprentissage de la lecture plus compliqué, explique-t-elle. Avec la chaleur, les élèves ont du mal à supporter le masque, donc on fait moins d'activités culturelles, comme la chorale".

ÉCOUTEZ - Charline Laurent, co-secrétaire du SNUipp-FSU 36, invitée de France Bleu Berry Copier

Les enseignants appelés à la grève ce jeudi

Un appel national à la grève est lancé ce jeudi 23 septembre, à l'appel de la CGT, Force Ouvrière, la FSU ou encore Sud Éducation. Les enseignants se mobilisent pour réclamer un plan d'urgence. "On est pas du tout écouté par le ministère", regrette Charline Laurent. Parmi les revendications : une hausse des salaires, des créations de postes, de meilleures conditions de travail.