Châteauroux, France

La rentrée approche à grand pas. Elle est prévue le 3 septembre prochain. Parés de listes détaillés, les écoliers et leur parents profitent de la fin des vacances pour s'acheter les fournitures demandées.

Les ventes augmentent au milieu du mois d'août

Depuis quelques années, les clients sont moins nombreux en juillet mais reviennent dans le courant du mois d'août jusqu'à début septembre comme l'explique Anne-Sophie Servant, manager commerce à Auchan Châteauroux et responsable du rayon fournitures scolaires : " Nos ventes se sont fortement accélérer depuis le versement des allocations de rentrée scolaire le 16 août et ce n'est pas fini ! "

Dans les rayons du magasin Christelle fait les achats pour la rentrée avec sa fille ce lundi 20 août : " Pour l'instant, on est à l'heure, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. " affirme-t-elle. Un peu plus loin, Louis qui entre en 5ème se réjouit : " Comme c'est la nouvelle année, je peux remplacer tout le matériel que j'ai cassé l'année dernière. " Avec sa mère Magalie, c'est le troisième magasin dans lequel ils se rendent pour trouver ce qui demandé sur la liste des fournitures scolaires.

Pour les retardataires, le magasin laissera le matériel scolaire dans les rayons jusqu'au 10 septembre prochain.