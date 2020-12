Bientôt un campus rassemblant toutes les formations sanitaires à Limoges

C'est dans l'ancien bâtiment du CRDP sur le campus de Vanteaux à Limoges que vont s'installer les étudiants qui suivent une formation sanitaire dans 7 instituts ou écoles du CHU et de l'Université de Limoges. L‘aménagement du site est financé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 8,1 millions d’euros. Deux amphithéâtres et une trentaine de salles d'enseignement ont été réalisés. Le chantier doit s'achever dans le courant de l'hiver et doit accueillir ses tous premiers étudiants en février.

Un campus pour optimiser l'enseignement

De nombreuses formations vont être dispensées dans ce grand bâtiment . Que ce soient les formations paramédicales du CHU de Limoges ou de l’ILFOMER (institut de formation aux métiers de la réadaptation) de l’Université de Limoges. On pourra y accueillir prés de 1 000 étudiants en formations d’aide-soignant, d’ambulancier, d’infirmier, d’infirmier de bloc-opératoire, d’infirmier anesthésiste, de cadre de santé, d’ergothérapeute, de kinésithérapeute et d’orthophoniste. Des étudiants qui jusqu'alors été disséminés dans toute la ville de Limoges. Et désormais on pourra mutualiser l'enseignement et échanger entre formations.

"Former dans notre région les personnels est un moyen de les fidéliser"- Le directeur du CHU de Limoges

Le directeur général du CHU de Limoges voit dans ce bâtiment un véritable atout. Pour lui cela va permettre d'avoir un projet pédagogique beaucoup plus riche que dans des écoles éclatées. "Ce lieu offre une capacité d'augmenter le quota des infirmières et former ici dans notre région ces personnels est un facteur de fidélisation pour l'avenir" précise Jean François Lefebvre. De son côté Alain Rousset le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine souligne l'importance des outils numériques dont vont disposer les enseignants et les étudiants. "La pédagogie va beaucoup s'appuyer sur le numérique, on va pouvoir utiliser des sources pédagogiques qui viendront d'autres lieux de France ce qui va permettre d'enrichir les compétences".