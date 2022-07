Bientôt une école de commerce à Perpignan !

Plus besoin d'aller à Montpellier ou Toulouse pour intégrer une école de commerce ! L'IES de Perpignan doit ouvrir en octobre prochain. Il s'agira de la première école de commerce privée dans le département (il existe déjà une filière publique à l'université de Perpignan, l'IAE, Institut d'Administration des Entreprises).

L'IES va s'installer en plein centre-ville de Perpignan, à la place de l'ancien cinéma Rive Gauche, près des Halles Vauban. "J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce lieu", explique le directeur du réseau d'écoles IES Boris Mazurier. "Pour cet automne, nous compterons entre vingt et quarante étudiants mais d'ici quelques années, notre objectif est d'atteindre les 500 élèves. Nous y sommes parvenus à Rouen, notre première école ouverte en 2015". Aujourd'hui des écoles IES existent aussi aux Sables d'Olonne, en Vendée, et aussi prochainement à Arles, dans les Bouches-du-Rhône.

2.900 euros l'inscription en première année

"L'heure des villes moyennes a sonné", se réjouit de son côté Laurent Gauze, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées-Orientales. "Dans nos capitales régionales, les loyers sont devenus très chers et l'IES doit permettre d'attirer des jeunes d'autres départements mais aussi d'offrir des formations aux jeunes du département."

Les frais de scolarité seront de 2 900 euros pour les élèves de première année, 4 900 euros pour la deuxième année et "_ensuite pour les trois dernières années, les élèves n'ont rien à payer s'ils choisissent la filière de l'alternance. C'est alors l'OPCO, l'organisme qui finance l'alternance qui prend en charge les frais des étudiants. Les élèves alternants touchent aussi un salaire définis dans la conventio_n," détaille le grand patron Boris Mazurier.

Le directeur du réseau IES affirme aussi que l'école "forme de nombreux DRH, directeur marketing avec des salaires qui ne cessent de monter". Information difficilement vérifiable. Quant aux frais de scolarité, s'ils sont inférieurs à la plupart des autres écoles françaises de commerce, là encore compliqué de comparer tant que les enseignements n'ont pas commencé.

Les commerçants de la galerie Rive Gauche ravis

Les commerçants de Perpignan eux ne cachent pas leur joie. Jordi Danoy tient la brasserie le Vauban, tour près de la future école. "J'ai racheté la brasserie il y a treize ans et, pas de chance, le cinéma a fermé un an plus tard. J'ai évidement perdu une partie de ma clientèle du soir. C'est vraiment une bonne nouvelle si cette école arrive. On va réfléchir à des formules pour proposer des petits-déjeuners étudiants et pourquoi pas réinstaller des flippers ?" Les autres commerçants aussi saluent l'arrivée de cette école dans une galerie Rive Gauche peu visible aujourd'hui.

Plus largement, ce sont des centaines d'étudiants qui devraient arriver ces prochaines années dans le centre de Perpignan. En plus de l'IES, l'école 42 (école de programmation informatique) doit ouvrir place Catalogne au début de l'année prochaine avec à terme 450 jeunes. Dès septembre, le transfert de la faculté de droit entre le Moulin à Vent vers le Campus Mailly sera achevé : 1.500 jeunes étudieront dans le centre historique de Perpignan, entre les quartiers de la Réal et St-Jacques. "C'est intéressant pour l'offre de logement. Ca doit permettre d'accélérer la réhabilitation d'appartements et la création de nouvelles résidences étudiantes," explique le maire Louis Aliot. "Cette école IES est une offre en plus aussi pour nos jeunes. Désormais on va travailler pour tenter d'ouvrir une école de médecine."