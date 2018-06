La Châtre, France

Et si les ingénieurs en cybersécurité de demain venaient se former à La Châtre ? C'est en tout cas le projet de Nicolas Forissier. Le député Les Républicains de la deuxième circonscription de l'Indre, ancien maire de La Châtre et conseiller régional, aimerait ouvrir d'ici deux ans une école d'ingénieurs en cybersécurité à La Châtre.

Une école de niveau bac+ 5

Selon lui, il n’existe aucune autre formation de ce type destinée aux ingénieurs en France, "et même en Europe, ce serait une première". Il s’agirait d’une école de niveau bac+ 5, avec recrutement à bac + 2, pour une formation sur trois ans, avec une capacité de 60 à 100 places dès la première année, 150 places à terme.

Lancement d’un comité de pilotage

Pour l’instant le député ne fait que lancer l'idée, mais il assure être déjà en contact avec des personnes intéressées dans le monde de la Défense et le domaine industriel. Il va lancer et diriger un comité de pilotage avec des spécialistes "pour concevoir l’équilibre économique de cette école".

L’établissement serait financé en grande partie par des fonds privés, mais le député espère aussi obtenir des financements de la part de la Région et de l’Etat. Cette école ouvrirait dans l'ancien palais de justice de La Châtre, un bâtiment du XIXème siècle, à la rentrée 2020.

Pour le développement économique de nos territoires"

Nicolas Forissier a annoncé ce projet le lundi 25 juin. © Radio France - Jonathan Landais

Nicolas Forissier voit dans cette école, "un beau projet pour le développement économique de nos territoires". Avec cette proposition, il entend aussi montrer que le monde rural "peut être créatif, pas pleurnichard" et que tout n'est pas voué à se décider depuis Paris, "il faut rééquilibrer le territoire".

Les étudiants se formeraient aux métiers de la cybersécurité, apprendraient à lutter contre les attaques informatiques, la cybercriminalité, pour travailler à terme dans les grandes entreprises, les cabinets spécialisés ou les institutions publiques.