Bientôt une esplanade en hommage à Samuel Paty à Amiens

Il y aura bientôt une esplanade Samuel Paty devant la cité scolaire Delambre-Montaigne à Amiens. Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie de 47 ans, décapité le 16 octobre 2020 non loin de son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

Patrice Pertin, le proviseur de la cité scolaire Delambre-Montaigne a évoqué le sujet en conseil pédagogique peu de temps après l'assassinat de Samuel Paty. Comme des travaux d'aménagement de la rue Montaigne qui dessert l'établissement sont prévus, il en a parlé à la mairie et au recteur d'Amiens qui ont validé le projet.

Patrice Pertin, est le proviseur de la cité scolaire Delambre-Montaigne Copier

Les travaux doivent démarrer début 2022

Le but est de rendre les abords de la cité scolaire plus sécurisants. L'esplanade va permettre de redessiner le plan de circulation, d'aménager un espace entre l'accès du lycée et des gymnases, situées en face de la cité scolaire. "Il y aura des plantations d'arbres, des poubelles, des assis-debout pour que les élèves puissent s'asseoir devant l'établissement. Les places de parking vont aussi évoluer", ajoute le proviseur. Patrice Pertin qui espère en faire un lieu de mémoire pour commémorer les morts pour la France. La mairie doit valider le nom de l'esplanade en conseil municipal ce jeudi soir.