A la veille du bac de philo et à trois semaines des départs en vacances, Beatriz Malleville, coordinatrice régionale de la Fédération de parents d'élèves de la FCPE est l'invitée de France Bleu Occitanie.

Bilan d'une année scolaire sous le signe du Covid : démotivation et déstabilisation pour l'orientation ?

Beatriz Malleville, coordinatrice régionale de la Fédération de parents d'élèves de la FCPE en Occitanie est l'invitée de France Bleu Occitanie ce mercredi matin. Elle répond aux questions de Jeanne-Marie Marco.

A trois semaines des grandes vacances quelle est l'ambiance dans les écoles ? Kermesses et spectacles de fin d'année sont autorisés ?

Oui les fêtes sont l'occasion d'ouvrir l'école aux familles et d'offrir un rite de passage du CM2 au collège.

Quelles sont les règles sanitaires à respecter ? Les parents doivent rester assis pour les spectacles ?

Tout à fait, avec des règles dans chaque établissement et un engagement ministériel. Chacun prend ses responsabilités.

Malgré cela y' a t'il des annulations de fêtes de fin d'année ?

Avec l'interruption des cours en présentiel dans certaines écoles les espaces communs ne permettent pas ce vivre ensemble. Pour les associations de parents d'élèves c'est un moyen de s'impliquer mais il faut veiller aux règles à respecter.

On fait un bon... on part au lycée avec le bac et l'épreuve de philo demain, fallait-il le maintenir ?

Les programmes scolaires n'ont pas été aménagés. Les élèves ont le sentiment d'être devant des inégalités d'autant plus que tous les établissements n'ont pas organisé leur travail de la même façon. C'est vraiment compliqué. Les élèves ont le sentiment d'injustice et de démotivation.

A la fédération vous avez réalisé une enquête dans 23 lycées de Haute-Garonne, elle se voit partout cette démotivation ?

Tout à fait. Le confinement a favorisé la démotivation, les élèves ne sont pas dans un système d'apprentissage qui leur convient. C'est l'autonomie de chaque jeune qui joue par rapport à son travail personnel et ça c'est différent d'un élève à l'autre et d'un établissement à l'autre. Au niveau académique aussi on s'en rend compte.

Le risque c'est que certains lycéens ne fassent pas d'études supérieures ?

Vous touchez un point important. car le inégalités dues à l'accompagnement et l'orientation existent aussi et ça déstabilise le parcours de formation des élèves et ça c'est une vraie inquiétude. Nous sommes peut-être devant une génération qui sera beaucoup moins qualifiée que les précédentes.

Le bac 2021 débute ce jeudi 17 juin avec l'épreuve de philo. Et le brevet des collèges se tient les 28 et 29 juin.