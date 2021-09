Bilan de la RENTREE DES CLASSES 2021 à la Cité Scolaire Montchapet de Dijon !

Ce jeudi, on recueille les premières impressions des élèves et des profs après cette journée exceptionnelle au cœur de la Cité Scolaire Montchapet de Dijon ! On démarre nos rencontres avec Loïc, élève de Terminale !

Une rentrée à mi-chemin entre joie et tristesse...

Aujourd'hui, tous les élèves de maternelle, de primaire, de collège et de lycée font leur rentrée ! La rentrée des classes c'est toujours un moment angoissant, motivant et rempli d'émotions ! Et pour les profs alors, stress ou détente ?

Journée de rentrée pour un prof principal !

Monsieur Boulogne, professeur de Physique-Chimie et Prof Principal pour des élèves de Terminale. © Radio France - Caroline PAUL

"Il est comment ton emploi du temps ? T'as qui comme prof ?"

Premières impressions souriantes de la part de Lea et Alésia, élèves de Première.

Lea et Alésia, ravies de se retrouver en cette rentrée "à la cool" ! © Radio France - Caroline PAUL

Bilan de la rentrée avec Bruno Colin, le Proviseur de la Cité Scolaire Montchapet

Des consignes en plus, mais tout le monde est prêt !