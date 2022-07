Billy, migrant de 19 ans, le Bac à Nîmes avec mention Très Bien et reçu 13 fois dans Parcoursup

L'association nîmoise "Immigrants Immigrantes" peut être fier de lui. Mais c'est encore plus à lui d'être fier de lui-même ! Billy, jeune migrant de 19 ans, a décroché son BAC mention très bien. Il est originaire du Cameroun, a quitté son pays à l'âge de 14 ans, et a d'abord fait une année blanche, sans être scolarisé. En France depuis 2019, il a donc son Bac Pro (prospection valorisation de l'offre commerciale), avec une "mention très bien d’une moyenne de 17,53 , ils fait partie des 5 Meilleurs Baccalauréat de l’Occitanie", précise l'association.

La veille des résultats, le 4 au soir, il n'a "pas vraiment dormi. J'avais un peu le stress, et des flashs de certaines erreurs que j'avais pu commettre. Et certaines épreuves où je n'avais pas fini, faute de temps. Je me demandais vraiment si j'allais l'avoir (..) je n'avais pas le cran d'aller au lycée, vers 14h ce sont des collègues qui m'ont appelé ! Ils m'ont dit : tu es le seul à avoir la mention, tu as sauvé la classe !"

"La crème de la crème, c'est le proviseur qui m'appelle. Je n'en croyais pas mes oreilles". Billy, sur FB Gard Lozère

"Je regarde mon parcours. Je veux dire ainsi à ceux qui sont venus, comme moi, dans des conditions très difficiles, mes frères d'armes qui se lèvent tôt le matin pour se faire valoir : Je suis fier quelque part de les représenter". Billy insiste, lucide : "Il ne faut pas se le cacher, certains ont une mauvaise image de nous. Je tiens à leur dire : Nous nous sommes là pour un lendemain meilleur, on veut aussi devenir des hommes, participer à l'évolution de la société, contribuer à la richesse de ce pays. Jusqu'à la preuve du contraire, si on nous donne les moyens, on va faire de grandes choses. "

La rectrice de la région l'a invité pour le féliciter. Il a reçu la palme de l'excellence. Sur parcoursup, a été accepté dans 13 établissements dont les 2 facs de Nîmes (fac de droit option santé notamment).

Dans les prochaines années, il souhaite faire éducateur spécialisé, pour aider à son tour, mais c'est la seule formation qui l'a refusé.

Son rêve ultime, c'est d'être militaire français. Mais il attend la réponse son renouvellement de titre de séjour. Sans ça, il ne pourra pas faire ses études l'année prochaine.

"Si on nous donne les moyens, on va faire de grandes choses." Billy

Billy remercie en premier lieu l'association nîmoise, qui l'a toujours soutenu. "Ils m'ont appris à m'adapter. A comment se comporter en société, même en classe. Le système est différent de chez nous. En Terminale, le premier semestre, j'ai eu une moyenne de 16." Au deuxième semestre, il dit avoir un peu craqué : " Le stress, le fait de penser à la régularisation.. j'ai baissé à 14 de moyenne, mais je n'ai pas lâché prise, grâce aux conseils de l'association. Ils m'ont dit de travailler, de ne pas penser à la régularisation, m'ont dit : continue de bosser, la France adore les gens travailleurs. Si tu lâches, tu donnerais raison à certains. On a eu le résultat de la mention Très bien.."