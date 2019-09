Bio et local pour la rentrée de la restauration scolaire à Dijon

Dijon, France

La rentrée des classes, c'est aussi la rentrée de la cantine ! Il faut d'ailleurs dire restauration scolaire... A Dijon, 8 000 repas sont préparés chaque jour par une cuisine centrale. Au total, un million 250 000 repas sont servis chaque année à Dijon. Le bio représente prés de 35% des ingrédients. Avec une priorité au produits locaux, produits à moins de 200 km de Dijon.

Pas de petits déjeuners servis en Réseau d'Education Prioritaire à Dijon ou Chenôve

François Rebsamen, le maire de Dijon a mangé à la table des enfants de l'école Buffon de la Fontaine d'Ouche. Concombre et poulet au menu. Mardi ce sera frites et sauté de bœuf. L'Education Nationale préconise de servir des petits déjeuners dans les classes en Réseau d'Education Prioritaire car 13% des enfants arriverait à l'école sans petit déjeuner. Le maire de Dijon n'est pas convaincu par ce chiffre. François Rebsamen explique que "pour le moment, on n'a pas pris de décision. Des mesures qui partent de bonnes intentions, il faut pouvoir les réaliser. Il faut pas qu'on nous disent ensuite qu'ils ont pris deux petits déjeuners, qu'ils sont malades ou qu'il faut lutter contre le surpoids. On va voir comment ça se passe Ce n'est pas un rénitence de budget. Il y a certainement s enfants qui viennent le ventre vide mais pas toujours parce qu'il n'ont pas les moyens : il y a des enfants qui se lèvent tard. C'est le genre de décision nationale qui a beaucoup de mal à s'appliquer au niveau local". Même interrogation à Chenôve où une réflexion est en cours.

35% de bio dans les assiettes des élèves de Dijon

L'adjointe chargée de la restauration scolaire Anne Dillenseger insiste sur la nécessité de consommer bio et local dans les cantines de Dijon : "on essaye au maximum de faire local et bio. On est à plus de 35% en bio à Dijon. Pour 8000 repas, il est pas toujours évident de faire du local, notamment pour la viande. On essaie de limiter les importations et de faire au moins français. Pour ce soit local, il faut que ça soit produit à moins de 200 km". Le coût est de 13 euros par repas pour la ville de Dijon. "Chaque famille paie selon ses capacités" précise Anne Dillenseger : "au maximum c'est 6 euros 50 par repas mais pour payer ce tarif il faut avoir 7 000 euros de revenus"

Davantage de repas sans viande

La ville de Dijon prévoit davantage de repas sans viande. Anne Dillenseger l'adjointe au maire a entendu les parents : "une maman végétarienne nous a posé des questions sur ces repas sans viande dès le jour de la rentrée. nous prévoyons de proposer 5 repas sans viande en septembre dans les restaurants scolaires de Dijon Il ne s'agit pas uniquement de convictions religieuses. De plus en plus de familles sont végétariennes."