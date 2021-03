Blain : les parents d'élèves du collège Le Galinet réclament des remplaçants pour les profs absents

C'est un problème récurrent dans de nombreux établissements scolaires : le non-remplacement des profs malades. Au collège le Galinet à Blain (près de Savenay) qui compte 750 élèves, les parents d'élèves viennent de lancer une pétition sur change.org. Ils ont fait le calcul depuis la rentrée de septembre 2020 et cela représente plusieurs centaines d'heures de cours non remplacées : 162 h non remplacées en physique/chimie, 162 h non remplacées en espagnol, 120 h non remplacées en français, une absence planifiée d’un mois en mathématiques en mars/avril. Ils ont aussi écrit au Rectorat et à l'Inspection Académique mais n'ont pas eu de réponse pour l'instant. La direction du collège a fait des démarches auprès des services académiques pour obtenir des remplaçants mais sans succès.

Plusieurs profs absents dans certaines classes

Dans certaines classes, plusieurs professeurs sont absents. C'est le cas dans la classe du fils de Guénola qui est en 3ème. Depuis début décembre, il n'a plus de cours de physique ni d'espagnol car les enseignants sont en arrêt maladie et non remplacés. "C'est inadmissible" peste la mère de famille qui a déjà été confrontée au problème il y a cinq ans avec sa fille. " En physique, des liens vers des vidéos sont proposés mais les enfants se retrouvent seuls devant leur écran. Et en espagnol, rien n'est prévu". Et cela pose particulièrement problème pour les collégiens de 3ème qui passent le Diplôme National du Brevet et qui accumulent des retards.

Des familles se tournent vers l'enseignement privé

Du coup, les parents redoutent une fuite de certaines familles vers l'enseignement privé. "Certaines familles ont quitté le collège en cours d'année pour ce motif et d'autres, en primaire dans le public actuellement, commencent à inscrire les enfants dans le collège privé" relate Eric Persan, délégué des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Le Galinet. L'établissement accueille 750 élèves résidant à Blain et dans les communes voisines.