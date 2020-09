Blainville-sur-Orne : pas de classes supplémentaires pour le collège Langevin-Wallon

Enseignants parents d’élèves et élus estiment que certaines classes sont surchargées. Mais Lionel Marie, le maire de Blainville-sur-Orne, n'a pas obtenu gain de cause ce vendredi matin lors d'une réunion en préfecture du Calvados.

Le collège de Blainville-sur-Orne faisait l'objet d'une réunion ce vendredi matin en préfecture du Calvados. Parents d'élèves et enseignants se mobilisent depuis la rentrée pour réclamer l'ouverture de deux classes supplémentaires. Avec parfois des effectifs de trente enfants, ils estiment que certaines classes sont surchargées. Mais la préfecture et les services académiques ne leurs ont pas donné raison arguant que le seuil maximum d'élèves par classe est bel et bien respecté. C'est évidemment une grosse déception pour l'équipe éducative. "C'est la preuve qu'ils ne vont jamais sur le terrain" déplore une professeure qui souhaite conserver l'anonymat.

C'est la preuve qu'ils ne vont jamais sur le terrain

Elle poursuit : "Ils ne se rendent pas compte que les élèves ce sont des individus et pas des numéros. Dans certaines classes [de 6e et 3e], ils seront trente élèves et donc cela va être compliqué pour les suivre individuellement. On sait qu'avec une classe de trente, on va passer beaucoup moins de temps à voir nos élèves qu'avec une classe de vingt-cinq. On va être beaucoup moins présent que ce soit pour les écouter que pour les aider dans notre discipline."

L'année, qui commence tout juste, s'annonce compliquée estime cette enseignante : "On va devoir encore s'adapter, ça va être le maître mot de l'année. Et puis on va essayer de trouver des solutions à long terme en continuant de discuter avec l'association de parents d'élèves, et le maire qui est très présent à nos côtés."

On va devoir encore s'adapter, c'est le maître mot de l'année

Le maire de Blainville-sur-Orne en effet très actif dans ce dossier. Avant de revenir sur sa décision, Lionel Marie, avait interdit jeudi dans un arrêté municipal l’accès en cours pour les élèves des classes concernées. Selon lui, la sécurité "en cas d'incendie" n'est pas assurée et le protocole sanitaire "ne peut pas être respecté" en raison du nombre important d'élèves dans certaines classes. Il a obtenu ce vendredi quelques avancées lors de la réunion avec les services de l'Etat. Selon lui, les autorités s'engagent a mettre en place une mission pour évaluer les risques au sein de l'établissement.