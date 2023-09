Bléneau : bientôt une "école du numérique" à la place du collège ?

"C'est une première étape", salue le maire de Bléneau Alain Drouhin, juste avant le début du conseil municipal du jeudi 14 septembre. Au programme des élus ce soir-là, l'examen des premières propositions de la toute nouvelle école du numérique qui doit voir le jour d'ici trois ou quatre ans, en lieu et place du site du collège Alexandre Dethou, fermé au début du mois de juillet . "Ce que l'on souhaite, c'est revitaliser notre cœur de village, poursuit le maire, et faire en sorte que la disparition du collège à Bléneau puisse être compensé par une activité dynamique et qui apporte des jeunes et crée des emplois"

Devant le conseil municipal, le représentant du cabinet AK Consulting Ange Kouadio présente ses pistes de réflexion : des locaux pour la formation, un "FabLab" (laboratoire de fabrication) ou encore un espace de travail partagé "où le grand public puisse venir travailler sur des ordinateurs, s'initier au numérique". L'objectif, à l'ouverture du futur site, sera d'accueillir soixante étudiants répartis sur deux promotions.

Une formation à "l'internet des objets" ?

Côté formation, "rien n'est figé", précise le consultant en marketing. Si la mairie doit décider ultérieurement des enseignements qui seront proposés, Ange Kouadio avance l'idée d'une formation aux "IOT", l'internet des objets, un secteur qui regroupe notamment la fermeture des volets à distance ou les vêtements connectés. "C'est un domaine qui est très porteur parce que la technologie est en train d'évoluer, il y a de la demande, mais les places sont rares", appuie le consultant.

Le collège de Bléneau a fermé ses portes au début du mois de juillet. © Radio France - Steven Gouaillier

Le site de Bléneau présente "un très gros potentiel, d'après Ange Kouadio, pour qui un étudiant à qui on dit qu'on peut le loger à moindre coût, lui faire suivre une formation de qualité à moindre coût, à deux heures de Paris dans un environnement rural, c'est quelque chose qui peut être très intéressant".

Une école pour attirer les entreprises

Le maire attend de son côté un effet "boule de neige" de cette nouvelle école : "Pour nous, avoir des jeunes de 20, 22 ou 25 ans en formation sur place pendant deux ans, c'est économiquement très fort. Et ça pourra aussi peut-être inciter des entreprises à s'installer, à ce que des bailleurs puissent rénover leur appartement donc c'est tout un ensemble de facteurs que l'on engage dans cette opération".

Avant de lancer le chantier, plusieurs étapes doivent d'abord être respectées. La première d'entre elles sera pour la mairie d'aller chercher les financements et les partenariats ; une étape qui devrait se dérouler "pendant un an", d'après Alain Drouhin.