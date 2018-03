Toulouse, France

L'université ce n'est pas que les études, mais aussi des entreprises qui gravitent autour. Alors qu'une nouvelle Assemblée Générale se tient ce lundi à la mi-journée à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, pour décider de la suite du mouvement. Les contre veulent tout faire pour mettre fin aux blocages qui ont commencé il y a trois semaines. Ils estiment qu’il y a urgence.

Un état financier dégradé

L'aspect éducatif est rempli d'incertitudes. A savoir est-ce que les notes du 1er semestre seront rentrées ? Est-ce les partiels du second semestre vont avoir lieu ? Est-ce que les étudiants boursiers vont perdre leur bourse, et les difficultés que cela engendre pour candidater dans d'autres universités. Mais la situation est alarmante également côté financier : les salaires du mois de mars n'ont pas été versés pour les précaires et les vacataires (ça concerne 120 personnes). "D'ailleurs, si le personnel administratif n'accède pas aux bureaux dans avant la fin du mois de mars, personne ne sera payé en avril", prévient un employé. D'autant que les impayés s'accumulent pour les fournisseurs et les entreprises en bout de chaine, dans le rouge.

Des entreprises présentes sur le campus...

A commencer par la Librairie Etudes, une librairie indépendante situé depuis 29 ans au cœur du campus, une véritable institution de la fac pour les étudiants comme pour les enseignants chercheurs. Depuis deux mois et demi elle a perdu 3.000 clients et cela se ressent au niveau de la trésorerie. D'autant que les éditeurs exigent d'être payés de leur côté le mois prochain. 70.000 euros c'est ce qu'ils demandent du coup l'établissement qui emploie quatre salariés est tout près de déposer le bilan. Pour éviter ça, une cagnotte a été lancée pour récolter de l’argent. Autre entreprise pénalisée : le Curupira, une cafétéria gérée en SCOP par trois anciens étudiants, tous au chômage technique. Les restaurants et snacks présents devant l’arche de l’université notent une baisse de leur activité de plus de 50%.

... comme les fournisseurs extérieurs

Et puis il y a de plus grosses entreprises qui même sans être en danger grincent les dents. De nombreuses sociétés de service comme Orange, par exemple, pour les factures de téléphones. La Poste, l’entreprise pétrolière Total également. Tout comme la société de ménage Gimn's et même le cabinet d'architecture Claude de Vesins. Le blocus a entraîné des pénuries jusque dans les bureaux : "stylo, ramettes de papiers etc, nous n’avons presque plus rien et c'est devenu, impossible de travailler", reconnait une directrice d'UFR.