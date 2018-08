Toulouse, France

Les travaux ont duré tout l'été et vont continuer encore quelques mois. Une quinzaine d'entreprises sont mobilisés, pour un coût total de 800.000 euros. C'est le double de ce qui avait été annoncé au printemps, une fois le blocage universitaire terminé. La grosse partie des travaux ont été menés sur l'Arche et l'Accueil, les deux bâtiments les plus touchés par l'occupation. L'Accueil doit rouvrir en septembre et l'Arche début octobre, avant la rentrée étudiante, le 8 octobre prochain.

La moitié du budget des travaux consacré à l'Arche

La moitié des 800.000 euros de travaux ont été investis pour l'Arche, là ou se trouvait le Grand Amphithéâtre, point central de l'occupation universitaire. 150.000 euros ont été consacrés à l'Accueil et plus de 50.000 euros pour des tables et des chaises cassés qui ont pu servir de barricades aux bloqueurs. Déblaiement des déchets, nettoyage des sols, coup de peinture sur les murs pour enlever les tags et les graffitis ont été nécessaires pour remettre en état les bâtiments. L'Etat a attribué une aide d'1,1 million d'euros à l'université pour l'ensemble de ces travaux.

Les bloqueurs pointés du doigt par l'administration

Pour l'administration provisoire de l'université, les bloqueurs sont responsables de tous ces travaux de rénovation. Le campus avait été occupé pendant plus de deux mois avant d'être évacué début mai par les forces de l'ordre. D'autres travaux sont à faire dans les mois à venir sur d'autres bâtiments de l'université.