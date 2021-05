Blocage des lycées : "Aujourd'hui, les terminales ne sont pas prêts à passer le bac", selon le MNL

Des pancartes "Non au bac 2021" sur la grille d'entrée du lycée Victor Hugo de Carpentras et des élèves de terminale remontés. Ils réclament l'annulation pure et simple des dernières épreuves du bac prévues en présentiel en juin. Le Mouvement national lycéen (MNL) et l'Union nationale lycéenne (UNL) demandent que tous les examens soient passés en contrôle continu.

Les lycéens demandent l'annulation des épreuves du bac

Pour Pablo Béjar, le secrétaire national du MNL, élève en terminale au lycée Aubanel d'Avignon, "les lycéens ne sont pas prêts à passer les épreuves du bac en présentiel. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, certains n'ont eu que quatre mois de cours en présentiel. Les programmes ne sont pas terminés. Il faut qu'on bascule tout sur le contrôle continu".

Parmi les établissements bloqués ce lundi en Vaucluse, le lycée Victor Hugo à Carpentras. Isis est très stressée, elle ne se voit pas du tout passer la philo et le grand oral dans un peu plus d'un mois. "Je n'ai pas assez eu de cours en présentiel, je ne me sens pas prête du tout, j'ai peur de rater mon bac".

De nouveaux blocages attendus à partir de mercredi

Le grand oral, la grande nouveauté de ce bac 2021, est l'une des grosses angoisses de ces lycéens. S'ils n'obtiennent pas son annulation, ils espèrent comme Clara des aménagements. "Normalement on doit préparer deux sujets et on sera interrogés sur l'un des deux. On demande à n'avoir qu'un seul sujet à préparer pour le jour J".

Pas question de lâcher pour ces lycéens qui veulent l'annulation pure et simple des épreuves du bac. Le MNL appelle à un nouveau blocage à partir de mercredi. A Avignon, le blocage se fera jeudi pour les lycées Aubanel, Mistral et René Char.