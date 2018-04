Nancy, France

Les examens de psychologie ou d'histoire auront-ils lieu en mai à Nancy ? La prochaine assemblée générale des étudiants du campus Lettres à Nancy se tient ce jeudi 5 avril à 15H, après deux semaines de blocus sur le campus Lettres de l’Université de Lorraine. Une réunion des étudiants attendue : sur le campus, des chaises, des tables et des poubelles bloquent l’accès aux amphis et aux salles de cours du bâtiment principal. Certaines salles sont ouvertes, mais vides : les cours sont suspendus par l'administration. Un comité de mobilisation organise quelques activités sur le campus plutôt clairsemé : de la conférence à la manif sauvage.

Décalage des dates des examens

Ce jeudi, le débat portera sur la poursuite du mouvement et sur les conséquences sur les dates d’examens. Pour l’heure, le calendrier des examens -en mai avec une deuxième session avant fin juin– peut se tenir normalement selon la direction de l’Université de Lorraine. En revanche si le blocus se poursuit après le 9 avril, la question d’un décalage des examens devra être posée, mais ça ne remettra pas en cause la validité des diplômes.

Une AG par semaine

Le mouvement avait pris très timidement au début de l’année sur le Campus Lettres et Sciences Humaines à Nancy. Les images de violences à l’Université de Montpellier ont un peu dopé le mouvement qui dénonce l’instauration d’une sélection généralisée à l’université. Si le blocus a été reconduit à la majorité de la dernière assemblée générale, il y a huit jours, certains étudiants estiment que les assemblées générales devraient être plus régulières. D’autres avouent une certaine lassitude devant l’entrée de la bibliothèque universitaire et estiment que des étudiants d’autres campus sont venus gonfler les rangs pour voter un blocus qui se limite au campus Lettres de Nancy. Un blocage alors que tous les cours ont lieu normalement en Médecine, Droit, Sciences et sur tous les autres sites de l'université de Lorraine à Nancy et Vandoeuvre.

Professeurs disponibles

Concrètement sur le campus de la faculté de Lettres, les cours en amphithéâtre et les travaux dirigés sont suspendus par l’administration. Certains cours sont relocalisés ailleurs et les enseignants sont «très disponibles par mail et assez conciliants» confie les quelques étudiants qui bûchent sur des cours de linguistique ou de psychologie. Un blocus dans un esprit bon enfant confie les étudiants et les enseignants alors que dix sites universitaires sont bloqués ou occupés en France pour protester contre Parcoursup et l’instauration de la sélection à l’université.