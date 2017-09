Blocus au lycée Honoré d'Urfé à Saint-Etienne : les élèves dénoncent le "n'importe quoi" de leurs emplois du temps

Les élèves ont bloqué l'entrée du lycée Honoré d'Urfé à Saint-Etienne ce matin. Ils étaient entre 350 et 400 devant les portes de l'établissement. Ils dénoncent de gros problèmes d'emploi du temps, ainsi que l'état des locaux. La direction n'a pas souhaité réagir.

Le 6 septembre dernier, une centaine de professeurs sur 200 au lycée Honoré d'Urfé de Saint-Etienne étaient en grève. En cause : des emplois du temps très mal faits. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui prennent le relais.

Ils étaient entre 350 et 400 ce matin à bloquer l'entrée de leur lycée. Poubelles et barrières en travers des grilles. Tous dénoncent le "n'importe quoi" de leurs emplois du temps : "Ils en avaient déjà fait un pour les 3 premières semaines, et puis là on nous dit que ça change encore, explique une élève de première, et là en fait c'est encore pire que celui d'avant !" Des heures de français qui s'enchaînent, à peine le temps de manger pendant midi, apparition d'heures de cours le samedi pour certains, alors qu'ils quittent à 18 heures tous les jours de la semaine ... "On est seulement en septembre, et on est déjà à bout. Mais la direction nous dit que tout va bien."

Ras-le-bol général des lycéens

Au-delà des problèmes d'emplois du temps, les lycéens dénoncent aussi l'état et l'aménagement du lycée : "On est 2000 élèves, on n'a pas de Centre de Documents et d'Informations, et notre salle d'étude, on tient à une dizaine dedans seulement", lance une élève énervée. Et une autre de renchérir "Moi en anglais, j'ai dû m’asseoir par terre. On a demandé une table en plus, mais là ça fait plusieurs semaines qu'il y a toujours quelqu'un qui doit s'ajouter à une table."

Les élèves de première et de terminale craignent de ne pas être assez bien préparés aux épreuves du bac : certains ont vu 4 heures de leur option lourde disparaître. © Radio France - Noémie Philippot

A 8 heures, certains professeurs sont restés devant le lycée avec leurs élèves, pour les soutenir. Ils sont ensuite montés dans les classes, mais sans forcément faire cours. Le proviseur du lycée Honoré d'Urfé, Gérard Bossolasco, était aussi devant les grilles. Il n'a pas souhaité s'exprimer : "Je parlerais quand les problèmes seront réglés", sans toutefois donner de délai.Les lycéens ont maintenu le blocus jusqu'en fin de matinée, et ont commencé à se disperser un peu avant 11 heures.