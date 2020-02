Blocus de la fac des Tanneurs à Tours : 236 000 euros de réparations

Tours, France

Il aura fallu 236 000 euros pour remettre en état les locaux de la faculté des Tanneurs à Tours. Les portes ouvertes de ce samedi 7 février marquent la réouverture du site, fermé depuis le 13 janvier à la suite de 10 jours d'occupation par une trentaine d'étudiants qui manifestaient contre la réforme des retraites et la précarité étudiante.

Jérôme Barrère, directeur général des services adjoint et directeur des affaires juridiques et du patrimoine de la faculté des Tanneurs à Tours a géré ces réparations. Il détaille d'abord la réparation des portes notamment extérieures, où les barillets ont été collés. Ce qui a engendré des frais de 20 000 euros. Il y a également la sécurité incendie. Pour remettre à neuf les extincteurs déplacés ou dégoupillés, cela a coûté 15 000 euros. L'Université annonce aussi un devis de 70 000 euros pour le nettoyage et la peinture afin de recouvrir les tags laissés dans tout le bâtiment. Ces travaux seront réalisés aux vacances de Printemps ou pendant l'été. Enfin, 100 000 euros ont été dédiés aux frais de gardiennage du site après la fin du blocage.

Les cours avaient été donc délocalisés surtout pour les étudiants en troisième année ou en master. Pour les étudiants de première et deuxième année, il était plus compliqué de déplacer les enseignements. En effet, les effectifs sont plus nombreux.

Le personnel de l'Université retravaille le calendrier universitaire afin que tous les enseignements prévus soient assurés d'ici la fin de l'année.