Blocus tendu au lycée Bréquigny à Rennes, une élève blessée

L'ambiance était très tendue ce jeudi 27 décembre devant le lycée Bréquigny, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Une dizaine de personnes ont sauté par-dessus les grilles du lycée vers 6h45 pour organiser un blocus, en ce jour de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle. Ces jeunes ne sont pas scolarisés dans ce lycée, selon la direction de l'établissement. Ils ont scotché les grilles du lycée et mis de la colle dans les serrures et aucun "dialogue n'était possible".

Aux alentours de 8h, devant les portes de l'établissement fermées, entre 150 et 200 lycéens se sont regroupés. Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour ouvrir les grilles de l'entrée principale, avenue Georges Graff. Les policiers ont alors été victimes de jets de gros cailloux, ils ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène. Une élève a reçu ce tir au visage, sur le front. Légèrement blessée, elle a été prise en charge par l'infirmière scolaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les jeunes organisateurs du blocus ont quitté les lieux vers 10h, selon la direction du lycée. Sur twitter, le syndicat Sud Éducation 35 Solidaires dénonce "des interventions policières à répétition devant ce lycée".