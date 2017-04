Blue Whale Challenge : un jeu "débile" selon les lycéens et collégiens du Gard

Depuis quelques semaines le défi de la "baleine bleue" remporte l'adhésion de certains adolescents. Pendant 50 jours, ils se lancent 50 défis via les réseaux sociaux. Des défis simples à d'autres parfois mortels. Qu'en pensent les adolescents du Gard ?

Connaissez-vous le challenge de "la baleine bleue" ? C'est un jeu entre adolescents : ils se lancent 50 défis sur 50 jours de suite sur les réseaux sociaux. Cela va d'un simple challenge (mettre le plus de bonbons possibles dans sa bouche) à des défis parfois mortels (sauter de son immeuble ou se scarifier un bras). Ce "jeu" vient de Russie, et dans le Nord de la France en début d'année la police a enquêté sur quatre adolescentes prises dans l'engrenage.

Le Blue Whale Challenge est une véritable mode en ce moment chez les lycéens ou les collégiens du Gard. Aucun adolescent n'ose dire qu'il participe mais il y a encore quelques jours, Paul, 15 ans, est tombé sur une vidéo, un défi sur son compte Facebook. "Une jeune fille a enfilé le plus de vêtements possible. Et à la fin elle s'est retrouvée bloquée et limite asphyxiée. Les gens [sur Facebook, ndlr] se sont moqués d'elle. C'est débile" explique le garçon.

Débile et parfois dangereux. Exemple avec Alice une lycéenne de 16 ans. "Une jeune fille s'est filmée en train de se coucher sur des rails. Le train est passé, elle s'est relevée et est partie" déclare Alice. D'après elle, certains jeunes ont besoin de mettre leur vie en danger pour s'affirmer. "C'est une façon de se faire une place dans la société et de se donner de l'importance" termine la lycéenne.

Récemment l'académie du Gard a envoyé une note aux établissements du département pour alerter les enseignants sur ce jeu dangereux. Mais pour Karim Adibi, professeur de mathématiques au collège Feuchères à Nîmes, la violence chez les jeunes n'est pas plus présente qu'avant. "Connaître ses limites c'est le principe de la jeunesse non ? Quand vous aviez leur âge vous n'avez pas essayé de sauter d'un rocher bien trop haut ? Maintenant vous ne le feriez plus. Le tout c'est d'en parler" explique ce professeur.

Pour Jérémy Ponce, psychologue à Nîmes il ne s'agit finalement pas d'un jeu mais d'un apprentissage du risque et d'un chemin vers la mort. "Il y a des actes pour faire l'apprentissage de la dégradation. On commence par se faire mal à la peau et on termine par s'enlever un morceau de chaire. Mais le pire dans ce défi est l'apprentissage du passage à l'acte" explique Jérémy Ponce.

L'association e-enfance et le ministère de l'éducation nationale viennent de créer un numéro d'aide et d'écoute pour les parents : le 0800 200 000.