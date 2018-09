C'est ce lundi après-midi que Michèle Delaunay va prendre la parole devant le conseil municipal pour réclamer l'interdiction de la cigarette aux abords des écoles de la ville. L'ancienne ministre, ancienne cancérologue et fer de lance de la lutte anti-tabac, avait fait cette proposition le jour de la rentrée , pour expliquait-elle, pour "lancer un message d'alerte et continuer à débanaliser le tabac".

Alain Juppé dit ne pas être opposé à cette idée, même s'il n'approuve pas la mesure coercitive. "Pourquoi pas ? On mettra en tout cas des panneaux devant les écoles invitant les parents à ne pas le faire, ce qu''ils font rarement, si je me réfère à ce que je peux constater chaque fois que je vais devant une école. Mais pourquoi pas ? "

"Je ne m'y opposerai pas, et on essaiera même de le faire" — Alain Juppé, maire de Bordeaux