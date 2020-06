Bordeaux : des parents d'élèves du collège Aliénor d'Aquitaine protestent contre les classes surchargées

Une trentaine de parents d'élèves se sont rassemblés devant le collège Aliénor d'Aquitaine à Bordeaux, vendredi 26 juin. Ils protestent contre les classes de l'établissement déjà surchargées et qui devraient l'être de plus en plus. 830 élèves sont scolarisés dans ce collège.