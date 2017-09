Bordeaux : encore une rentrée universitaire sous tension, côté effectifs

70 mille étudiants font en ce moment leur rentrée dans les deux Universités de Bordeaux. Des effectifs en hausse, ce qui n'est pas sans poser problème dans certaines filières, comme le droit ou la psychologie. Comme chaque début d'année universitaire, certains amphis se retrouvent bondés.

Manuel Tunon de Lara, le président de l'Université de Bordeaux est l'invité spécial de la matinale de France Bleu Gironde ce vendredi matin entre 8h et 8h 30 . Avec lui, nous parlerons de la rentrée universitaire, une rentrée à nouveau sous tension du point de vue des effectifs. C'est vrai notamment dans les filières de psychologie,, sociologie, et de droit pour les premières années.

Exemple à la faculté de droit, sur le campus à Pessac : 2 300 élèves au total sont inscrits en première année, répartis en deux groupes. L'un a cours en amphi le matin, l'autre l'après-midi. Or, le plus grand amphi , l'Aula Magna, a une capacité de mille places, il n'est donc pas assez grand pour caser tout le monde, surtout en ce début d'année.

Pour le premier cours de l'année, j'avais 5 minutes de retard, j'ai suivi le cours par terre, au fond, avec l'ordi sur les genoux. Je n'ai vu la tête du prof que le lendemain, lors du cours suivant. Pas facile dans ces conditions de prendre des note, c'est une difficulté en plus, alors qu'on sort tout juste du lycée. - Clara Barbesa, étudiante en première année de droit.

La scène est aussi classique dans les facultés de sociologie et de psychologie, sur le site de la Victoire.

Dès le premier jour, la prof nous a dit : l'amphi est trop petit, il n'y en a pas d'autre, le cours est donc reporté. Du coup, tout l'emploi du temps a été réaménagé, et il ne me convient pas trop. C'est problématique pour s'organiser, pour le travail à la maison. - Marine Vannesson, en deuxième année de psycho

Une situation que dénonce l'UNEF, le principal syndicat étudiant, qui réclame depuis des années des moyens supplémentaires pour l'enseignement supérieur, notamment pour la création de nouveaux locaux.

C'est sûr que suivre le cours assis dans les escaliers quand il fait 45° dans l'amphi, et qu'on entend que la moitié de ce que dit le prof, on peut comprendre que des étudiants se découragent, car ce n'est pas des conditions décentes pour étudier. A Noël, la moitié seront partis à cause de ces conditions déplorables. - Juliette Schramm, en deuxième année de droit, trésorière de l'UNEF Bordeaux