Bordeaux : l'une des premières villes de Gironde à mettre en place un accueil parascolaire

Si vous avez des enfants, vous êtes confrontés depuis le déconfinement au casse tête de l’organisation : beaucoup d’écoles n’accueillent les enfants que 2 jours par semaine par demi-groupes, afin de respecter le protocole sanitaire mis en place. Ce qui signifie qu’il faut trouver des solutions le reste du temps pour les parents qui travaillent. Pour leur venir en aide, certaines mairies -comme Bordeaux – en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, proposent depuis le début de cette semaine, un accueil parascolaire 2 jours par semaine, sans surcoût pour les parents.

Un accueil dans des salles municipales

Cet accueil se fait sur la base du volontariat des mairies, en partenariat avec l'Etat qui leur verse en contrepartie une aide financière. Ces subventions servent à mettre à disposition des écoles des salles suffisamment grandes - 112 pour la ville de Bordeaux - et surtout des animateurs pour prendre en charge ces enfants. "Pour les enfants qui ont école les lundis et mardis, le temps parascolaire se fait les jeudis et vendredis et inversement pour les autres", explique Anne Bisagni-Faure, la rectrice de l'Académie de Bordeaux, "même si je précise que dans certaines communes, peu d'enfants vont à l'école et peuvent donc être pris en charge par les enseignants 4 jours par semaine".

Garderie ou école?

Ce temps d'accueil parascolaire est conçu comme un complément du temps scolaire, les animateurs travaillent donc en concertation avec les enseignants, afin d’approfondir le travail fait en classe. Ces activités sont autant sportives, que culturelles ou citoyennes, "comme par exemple la lecture de conte, la projection de films ou l'éducation à la citoyenneté" précise la rectrice. Un accueil destiné uniquement aux familles ayant décidé de remettre leurs enfants à l'école. Au niveau de l'Académie de Bordeaux, 25 à 30% des enfants sont de retours à l'école depuis le déconfinement.

Si vous souhaitez savoir si votre commune envisage de mettre en place un accueil parascolaire, il vous suffit de la contacter.