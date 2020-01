Bordeaux : la classe passerelle, itinéraire bis pour les déçus de Parcoursup

Bordeaux, France

Parcoursup 2020, top départ ! Depuis ce mercredi, les élèves de terminale doivent choisir une formation post-bac sur la fameuse plateforme. Mais pour les déçus, qui n'auront pas leur premier choix faute de place, où aller après leur diplôme ? L'équipe pédagogique de la "classe passerelle" installée au lycée professionnel Brémontier de Bordeaux veut éviter que ces bacheliers abandonnent les études. Il leur est proposé d'intégrer cette classe, sorte de sas d'attente -ou de "tremplin"- permettant aux recalés de Parcoursup de continuer leurs études...avant de retenter leur chance l'année suivante, ou de se réorienter.

J'étais en plein décrochage. Quand la classe s'est présentée à moi, j'ai sauté sur l'occasion -Valentino, ancien élève de la classe passerelle

Ouverte le 5 novembre 2018, la classe passerelle a accueilli 16 élèves la première année. Valentino en faisait partie. Après son baccalauréat professionnel, il n'a pas eu d'affectation et a failli tout abandonner. "J'étais en plein décrochage (...) ça m'a permis de rester en cours, et en plus d'obtenir le BTS que je voulais. Que du bénéfice pour moi !" Au bout d'un an, Valentino, davantage en confiance et avec un dossier plus solide, a retenté sa chance sur Parcoursup. Comme la majorité de ses camarades, il a cette fois obtenu ce qu'il souhaitait. Sur 16 élèves, 3 ont décidé d'arrêter les études pour entrer dans la vie active.

On réapprend comment travailler, comment mesurer la réussite...et à être fier aussi de cette réussite ! Karine Simon-Yann, professeure de la classe passerelle.

Pour Karine Simon-Yann, l'une des professeures de la classe passerelle, le dispositif mériterait d'être davantage connu. Il offre une bouée de sauvetage à ceux qui ne savent pas où aller après le baccalauréat professionnel ou technologique. "30% des élèves avaient 'la haine' contre Parcoursup, ils avaient des dossiers convenables mais n'ont pas eu le BTS de leur choix. Les autres s'attendaient à la sanction car ils ont eu leur bac au ras-des-pâquerettes (...) on réapprend comment travailler."

La classe passerelle, une seconde chance - Reportage au lycée Brémontier Copier

La réussite de la première promotion donne de l'espoir à la seconde. Pour Yannis, la classe passerelle, c'est presque un petit miracle : "Je me suis retrouvé sans rien sur Parcoursup. J'ai accepté la classe passerelle, c'est une seconde chance qu'il ne fallait pas louper."

La majorité des élèves veut entrer en BTS professionnel à l'issue de cette classe passerelle. © Radio France - Camille Huppenoire

Pour lui, les classes passerelles devraient être multipliées pour offrir cette seconde chance à plus de déçus de Parcoursup. Message entendu par la rectrice de l'académie de Bordeaux, venue évaluer le dispositif au lycée Brémontier. "Je considère que c'est un succès" déclare Anne Bisagni-Faure. "Je vais réfléchir à étendre ce dispositif." Tout en le réservant, pour le moment, aux seuls profils technologiques et bac pro.