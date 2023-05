Bordeaux : le défi "10 jours sans écrans" pour 5 000 écoliers

Dix jours sans écrans. Voici le défi auquel viennent de participer les jeunes de 35 établissements élémentaires et primaires de la ville. Un programme, dont la première expérimentation a été menée en 2019 sous l'impulsion de la mairie de Bordeaux. L'édition 2023 s'est achevée ce jeudi 11 mai. À cette occasion, le maire Pierre Hurmic est allé à la rencontre des élèves de l'école primaire Bel Air pour faire le bilan de ces dix jours, sans écrans.

ⓘ Publicité

"Je pense que je vais réduire, comme ça je pourrais encore plus jouer dehors"

Dans cette classe de CM1, lorsque le maire demande si les enfants ont apprécié ces dix jours sans écrans, la majorité des mains se lèvent. On peut aussi entendre quelques chuchotements, dont celui de Tïa qui souffle : "Oh quand même pas aller jusque-là !". Âgée de 11 ans, l'élève avoue ne pas avoir tout le temps joué le jeu :"C'était dur, je n'ai pas respecté totalement le défi. J'utilise mon téléphone, l'ordinateur et la télé tous les jours". Elle avoue qu'à l'issue de ces dix journées de restrictions, elle ne changera pas ses habitudes.

D'autres se montrent plus enthousiastes, à l'instar de Mathias. Ce n'était pourtant pas gagné pour le jeune de 10 ans, qui jusque-là jouait une à deux heures par jour sur sa console. Cette expérience loin des écrans a porté ses fruits : "Ça m'a fait passer plus de temps avec d'autres amis. Je pense que je vais réduire, comme ça je pourrais encore plus jouer dehors". Car c'est bien ça l'objectif, permettre aux élèves de prendre conscience de l'importance de l'activité physique, et d'éventuellement se reconnecter avec le réel, la famille, et les amis.

Le programme est affiché sur les murs de l'établissement © Radio France - Hugo Deschamps

"Les élèves ne contrôlent pas le temps passé sur les écrans"

Si le programme "10 jours sans écrans" se développe progressivement chaque année dans la ville de Bordeaux, c'est bien parce que les effets de la surconsommation impactent largement la capacité de concentration des élèves. Mathilde Cartot est la maîtresse de la classe de CM1 : "La plupart du temps on observe surtout de la fatigue. Donc la concentration est plus courte, et c'est forcément néfaste pour l'apprentissage. On se rend compte qu'ils ont beaucoup plus accès aux écrans que ce que l'on pourrait croire, et les élèves ne contrôlent pas le temps passé dessus". Néanmoins, elle se satisfait de l'expérimentation réalisée avec ses élèves, même si, selon elle, dix jours c'est trop peu pour en mesurer les effets : "J'ai de la chance d'avoir une classe qui est assez au courant des dangers que les écrans peuvent représenter. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé, car ils ont fait plus de jeux de société, et plus échangé avec leurs parents".

Suite à sa venue au sein de l'école, le maire a confirmé son envie d'étendre progressivement le dispositif sur l'ensemble des établissements élémentaires de Bordeaux.