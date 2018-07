À 10 heures ce vendredi matin, les élèves ont découvert les résultats du bac entre cris de joie, larmes et déception.

Bordeaux, France

Devant la grille du lycée Montaigne à Bordeaux, les élèves de Terminale et certains de leurs parents se regroupent. Derrière, le personnel enseignants affiche les résultats. L'heure fatidique approche. À 10 heures, les grilles s'ouvrent et les élèves se précipitent sur les listes. Les premiers cris de joie se font entendre. Les résultats du bac sont arrivés.

"C'est facile le bac !"

D'un côté, il y a les heureux bacheliers, qui se prennent dans les bras, qui pleurent et qui appellent leurs proches : "Je m'attendais pas à avoir la mention", "je l'ai eu de justesse", "mon travail a porté ses fruits", "on va pouvoir fêter ça ce soir"... Un lycéen s'exclame même : "c'est facile le bac !", ce qui suscite la moquerie de ses camarades. "Tu as stressé comme un fou pendant les épreuves !". Un énorme sentiment de soulagement envahit les nouveaux lauréats.

De l'autre côté, il y a les déçus qui devront passer par la case "rattrapages". "J'avais un espoir d'avoir mon bac et finalement non..." confie une lycéenne. Un autre préfère se rassurer : "J'ai 8,80 de moyenne. Même si ça fait beaucoup de points à rattraper, ça aurait pu être pire si j'avais été à 8. Je pense que je devrais avoir mon bac aux rattrapages". Les oraux débutent lundi 9 juillet.

Résultats du bac : les réactions des Terminales du lycée Montaigne à Bordeaux Copier

En Gironde, un taux de réussite au bac général de 80,6 %

Dans l'académie de Bordeaux, 34 673 candidats ont passé les épreuves en juin dernier, dont 17 430 en Gironde. Le taux de réussite atteint 80,6% dans le département pour la filière générale. Le taux académique, lui atteint, 81,7%. Les résultats sont disponibles sur le site de l'Éducation nationale.