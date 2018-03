Le campus de Bordeaux victoire est exceptionnellement fermé ce mercredi. Une mesure de précaution prise par la présidence de l'Université de Bordeaux au lendemain d'une occupation, de dégradations et d'une évacuation par la police. Une quarantaine étudiants a occupé le site mardi toute la journée dans le cadre du mouvement contre la réforme d'accès à l'université. Ils sont allés jusqu'à se barricader dans un amphithéâtre avec du mobilier en fin de journée.

J'ai reçu un coup de matraque sur la main." Marie, étudiante en sociologie

Dans la soirée la police est intervenue de manière violente dénoncent des étudiants. Marie, étudiante en sociologie était présente dans l'amphithéâtre mardi soir, elle a été très choquée de la réaction "disproportionnée" des forces de l'ordre à l'égard des étudiants : "Quand ils sont entrés dans l'amphi, nous formions une chaîne humaine en haut, ils nous ont séparé violemment et poussé dans les escaliers vers la sortie. J'ai reçu un coup de matraque sur la main. et puis j'ai aussi eu droit à un croche-pied, des insultes. On ne s'attendait pas du tout à une telle violence, alors que nous n'étions pas armés et que nous occupions l'amphi de manière pacifique." Une personne a été interpellée pour violence sur dépositaire de l'autorité publique selon la police.

