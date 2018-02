Ils se sont mobilisés ce jeudi dans plusieurs villes françaises contre la réforme du bac et la nouvelle plateforme d'accès à l'université. A Bordeaux, ils étaient 400 à manifester selon la police et plus de 1.000 selon les syndicats. Le cortège est parti de la place de la Victoire à 12h.

Bordeaux, France

Les lycéens, étudiant et enseignants girondins ont manifesté à Bordeaux ce midi pour demander le retrait de la réforme sur l'entrée à l'université et le projet du nouveau baccalauréat. Une mobilisation nationale à l'appel des syndicats lycéens, étudiants et enseignants. Ce matin certaines universités ont été bloqués à Toulouse notamment. L'accès au lycée Victor Louis de Talence a également été perturbé. A Bordeaux, le cortège est parti de place de la Victoire et s'est déroulé sans débordements selon la police.

" Tout le monde déteste la sélection"

Sur les panneaux et les banderoles que brandissent les manifestants on peut lire _"l'éducation n'est pas une marchandise"ou encore "Tout le monde déteste la sélection." Pour les manifestants, l'un des points de tension majeur c'est la réforme d'accès à l'université qui pour eux est en fait une sélection déguisée. Le projet de loi prévoit actuellement devant le Parlement prévoit des "attendus" pour chaque filière. "Sur Parcoursup en ce moment, on nous demande de nous intéresser aux pré-requis. C'est une liste conséquente et qui parfois frôle le ridicule. Par exemple, pour les filières de langues étrangères [l'université] peut demander d'avoir fait des voyages et peut-être que certains élèves le prennent à la lettre et ça c'est dangereux puisque ça peut décourager beaucoup d'étudiants. C'est des recommandations mais il faut savoir les interpréter"_ explique Julia présente dans le cortège. Elle étudie au lycée des Graves à Gradignan et est en train justement de remplir ses vœux post-bac sur la nouvelle plateforme Parcoursup pour l'année prochaine. La lycéenne se dit inquiète de la tournure que la réforme peut prendre pour les générations futures.

Des critères basés sur "une sélection sociale"

Sa camarade de classe, Chloé, 17 ans, approuve. "On est en train de bafouer le droit d'accès à une fac ouverte à tous" affirme la jeune fille. Timo est du même avis. Pour cet étudiant en Histoire à l'université de Bordeaux-Montaigne et syndiqué à L'UNEF il est clair que le but de la réforme c'est de sélectionner les élèves en fonction de leurs pré-requis ce qui n'est pas une mauvaise chose selon lui "On peut se dire pourquoi pas mieux orienter les élèves de Terminale. Seulement les critères que l'on voit apparaître sont des critères basés sur la sélection sociale." Il poursuit "pour accéder à une filière de langue on explique qu'un voyage à l'étranger est important pour avoir une vision d'une langue étrangère pour mieux s'orienter. C'est un bon principe, seulement qui a accès aux voyages à l'étranger ? Les classes populaires ? Est-ce que les deux parents qui sont au SMIC vont pouvoir envoyer leurs enfants un mois aux Etats-Unis avant d'entrer en LEA ? Non ! Personne n'a intérêt à ce que l'université soit fermé à un certain type de classe sociale".