Bordeaux: toujours la grève dans les cantines scolaires , mais avec moins de grévistes

La mobilisation des agents municipaux se poursuit dans les cantines scolaires de Bordeaux, mais il y aura beaucoup moins de perturbations ce mercredi. Seule une trentaine d'écoles n'assureront pas le service le midi. Un compromis a été trouvé sur l'abandon progressif de la vaisselle en plastique.

Le conflit autour de la vaisselle en plastique vit son épilogue dans les cantines scolaires de Bordeaux. Les syndicats (CGT, FO et CFDT) ont appelé à lever la grève à partir de mercredi soir. Un accord a été trouvé avec la mairie : la vaisselle en céramique, jugée trop lourde et trop bruyante par les agents, ne sera pas rétablie, et la vaisselle en plastique continuera à être utilisée tant qu'une solution de remplacement acceptable pour tous ne sera pas trouvée. Des groupes de travail ont été mis en place : le recours à de la vaisselle en verre trempée pourrait être envisagée.

En attendant la fin de la grève entamée lundi , les perturbations vont se poursuivre ce mercredi dans les écoles bordelaises. Mais seules 29 écoles seront impactées, contre 87 pour la journée de mardi. 29 écoles où le repas de midi ne sera pas assuré.

Mardi à la mi-journée, environ 200 agents se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, place Pey-Berland, pour protester contre la décision initiale du maire Alain Juppé d'abandonner la vaisselle en plastique à compter du premier janvier. Sur leurs banderoles, on pouvait lire des slogans comme "Oui au plastique, non à la faïence" ou "Laissez-nous nos assiettes".