Pessac, France

Une nouvelle résidence du CROUS - le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires - a été inaugurée ce mardi après-midi sur le campus à Pessac, en présence notamment de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, et d'Alain Rousset, le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. La résidence Simone Veil, avec 253 logements, ouvrira la semaine prochaine, en remplacement de deux autres résidences des années 60 qui se trouvaient à proximité, devenues trop vétustes qui ont été détruites. Le coût de ce chantier s'élève à 10,6 millions d'euros.

La nouvelle résidence Simone Veil ouvre aux étudiants le 1er septembre © Radio France - Pierre-Marie Gros

Depuis 10 ans, avec l'aide de la Région, le CROUS a construit 4.000 logements étudiants sur la métropole bordelaise, et en a réhabilité 4.000 autres, histoire de combler le retard en la matière, et d'autres réalisations sont déjà en chantier. "Ce sont plus de 2000 logements qui sont programmés d'ici 2020 dans le cadre du Plan Etat-Région, a ainsi détaillé la ministre. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement important si on veut accueillir les étudiants dans de bonnes conditions dans les grands sites universitaires comme Bordeaux."

L' une des chambres de la résidence Simone Veil © Radio France - Pierre-Marie Gros

Ces résidences, réservées aux étudiants boursiers, sont construites sur des terrains appartenant à l'Etat, ce qui permet d'atténuer la pression foncière, et donc, de réduire le coût de la construction. "C'est une chance incroyable de disposer de ces terrains, explique Patrice Bretout, le directeur général du CROUS de Bordeaux, et au au final, on peut proposer pour 180 ou 200 euros des T1 qui en ville coûteraient trois fois plus cher à la location." Il ajoute que 92% des logements anciens ont été rénovés, "le meilleur taux national".

La ministre Frédérique Vidal accueillie par le directeur du CROUS de Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

On a réussi à réhabiliter, à construire et en même temps, à augmenter l'offre. On est dans le droit fil de ce qu'il faut faire. — Patrice Bretout, le directeur général du Crous de Bordeaux.

"On a de la réussite sur toute la ligne" Patrice Bretout, le directeur général du CROUS de Bordeaux Copier

Mais tous ces efforts ne permettent pas encore de combler tous les manques. La fourchette généralement retenue, ce sont 13% d'étudiants logés par le CROUS dans chaque ville universitaire. A Bordeaux, ce taux est à 10%. Car le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter au fil des ans. "Nous construisons régulièrement, reconnaît Dominique Marchand, la présidente du Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires, mais dans le même temps, la ville attire de plus en plus d'étudiants."

"D'autres projets en cours de réalisation" Copier

Le gouvernement a lancé un plan pour la construction avant la fin du quinquennat de 60.000 nouveaux logements étudiants, dont Bordeaux aura sa part, vu les particularités locales, et les tensions sur le marché locatif. L'Etat procède en ce moment aux recensements des besoins sur toute la France.