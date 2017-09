Boulazac : les apprentis des CFA vont aménager dans leur nouveau campus

Les apprentis des CFA de Dordogne vont pouvoir aménager en novembre dans leur nouveau centre d'hébergement, à Boulazac, sur le futur campus. Pour les salles de classe il faudra encore attendre jusqu'en 2019.

Enfin. Les 120 apprentis en internat sur le centre de formation à Boulazac vont pouvoir aménager dans leurs nouvelles chambres, en novembre. Ils auront 20 mètres carré à deux pour 38 euros de loyer à leur charge. En tout, 150 places seront disponibles dans ce nouveau centre d'hébergement.

Les chambres font 20 mètres carré avec kitchenette et salle de bain. © Radio France - Caroline Pomès

Des logements ouverts à tout le monde

Les appartements seront également ouverts à la location pour des personnes de l'extérieur comme les saisonniers, les jeunes travailleurs mais encore des sportifs en visite en Périgord.

"Le campus permettra des passerelles entre les deux CFA : un boucher pourra avoir des cours de cuisine ou d'hôtellerie s'il souhaite." - Didier Gouraud, président de la chambre des métiers de Dordogne..

Une visite avec la préfète a été organisée ce lundi. © Radio France - Caroline Pomes

Un centre qui a coûté 6,6 millions d'euros et qui rentre dans le grand projet de campus qui réunit la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat de Dordogne. En tout, 1600 élèves et apprentis seront formés là-bas. Le reste du campus est toujours en travaux. Les deux bâtiments réservés aux cours et la maison des métiers seront prêts fin 2018, début 2019.