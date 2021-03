Boulleret : la journaliste, Florence Aubenas donne son nom à l'école

Un baptême qui s'est déroulé le 8 mars, journées internationale pour les droits des femmes. Ce n'était pas un hasard. A Boulleret, tous les bâtiments publics revêtiront des noms de femme : c'est une volonté municipale : " L'école maternelle étant neuve, on s'est dit qu'il fallait trouver un nom de femme illustre " explique le maire, Jean-Louis Billaut. " Et c'est par une heureuse rencontre que ça s'est fait. En fait, une conférence à La Charité sur Loire. On est allé trouver la conférencière et on lui a demandé sans plus d'explication si elle voulait devenir la marraine de notre école. Elle a dit oui tout de suite ! "

La journaliste a également dévoilé une plaque à son nom sur l'ancien bâtiment du groupe scolaire de Boulleret (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Cette conférencière, c'était évidemment Florence Aubenas, journaliste engagée, toujours du côté des victimes et des plus humbles : " J'étais vraiment émue qu'on me fasse cette proposition à moi, qui n'étais pas une élève modèle. Ca m'a semblé tellement incongru. J'ai dit oui immédiatement. A travers le monde, dans mes reportages sur les conflits armés, lors de catastrophes, j'ai vu que ce qui fermait en premier, c'étaient les écoles. Ici, à Boulleret, c'est le contraire. L'école s'agrandit et elle reste à taille humaine. C'est ce qui me plait. Mon premier but est de reconnaître au moins un quart des élèves. Que ce soit vraiment un marrainage. Une école rurale, parfois dans l'idée de ceux qui la fréquentent, c'est de se dire qu'on n'a pas les mêmes chances. Et bien j'espère être l'une de celles qui leur donnera plus de chances. "

Les élèves sont restés sagement en rang pendant toutes les prises de parole. © Radio France - Michel Benoit

La journaliste l'a dit : ce sera la seule école Florence Aubenas car elle compte bien s'engager auprès des élèves pour le plus grand plaisir de la directrice, Nathalie Maupas : " C'est vraiment formidable car Florence Aubenas est vraiment partante pour travailelr avec nous. On a déjà fait des choses avec les élèves et on va continuer notamment pour la semaine de la presse à l'école, bientôt. Et on espère aussi les autres années."

Le maire de Boulleret, Jean-Louis Billaut. © Radio France - Michel Benoit

Et la première mission que s'est fixée Florence Aubenas met la barre très haut : décrocher une interview du président Macron par les élèves de Boulleret... pour répondre à un souhait de l'un des gamins : " J'ai trouvé cela tellement gonflé que j'ai dit Ok, on y va. Je vais contacter l'Elysée. Je ne suis pas sûre d'aboutir, mais au moins, on aura essayé. Et c'est ce qui est important."

Il n'y qu'une seule école "Florence Aubenas " en France, a prévenu la journaliste © Radio France - Michel Benoit

Montrer que rien n'est impossible, combattre les inégalités... les enfants de Boulleret seront à bonne école avec Florence Aubenas...