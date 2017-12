Les fêtes avant l'heure, ce jeudi, dans les écoles maternelles de Bourg-de-Péage. Le Père Noël, en personne, a rendu visite aux enfants.

Père Noël accompagné d'un orchestre

Le Père Noël et les élèves de l'école maternelle Marcel Pagnol à Bourg-de-Péage. © Radio France - Mélanie Tournadre

Avec sa barbe blanche et son costume rouge, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants des écoles maternelles de Bourg-de-Péage. Il est venu distribuer papillotes et cadeaux.

Plusieurs membres de l'orchestre de Bourg-de-Péage ont accompagné la visite du Père Noël et ont fait danser petits et grands.

Reportage au cœur de la tournée du Père Noël. Copier

Des écoliers aux anges

Le Père Noël a notamment rendu visite aux élèves de l'école maternelle Pierre et Marie Curie à Bourg-de-Péage. © Radio France - Mélanie Tournadre

Dans les écoles maternelles République, Pierre et Marie Curie, Marcel Pagnol et Les Maristes, les enfants étaient ravis de voir arriver le Père Noël. Ils ont également eu droit à des cadeaux et un goûter de Noël.