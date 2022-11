Bourg-de-Péage : une collégienne exclue après une violente altercation entre son père et une enseignante

Une élève est exclue du collège privé des Maristes à Bourg-de-Péage après une violente altercation entre son père et une enseignante. Une pétition est lancée par ses parents qui estiment que leur fille de 12 ans paie là les frais d'une dispute entre adultes. Ils veulent que l'établissement revienne sur sa décision.

L'enseignement diocésain n'a pas souhaité s'entretenir avec France Bleu Drôme Ardèche. Le père de la fillette, Johan, relate lui les faits qui datent du 10 novembre dernier. Un peu après 16 heures 15, il se gare mal à l'entrée du parking bondé pour venir chercher sa fille. S'en suit une altercation avec une enseignante qui lui demande de "dégager". Le ton monte accompagné d'invectives. Elle donne un grand coup dans la portière de la voiture qui se referme sur lui et elle lui met une gifle. Il prévient la police, puis de colère sort un cric de sa voiture. Il finit en garde à vue.

La réalité, c'est que le père a voulu dénoncer des faits de violences qu'il a subies. C'est sa petite fille âgée de 12 ans qui en paie les pots cassés - Me Guillaume Fort

Mercredi dernier, la décision tombe : la direction décide de renvoyer sa fille. "Ce que j'ai pu conseiller, c'est de réaliser une pétition en ligne pour que l'opinion publique puisse s'en saisir. Je ne pense pas que le corps enseignant puisse être en adéquation avec la décision prise" développe l'avocat Me Guillaume Fort, "il y a dans cette affaire une forme de renversement des valeurs de l'enseignante mais aussi de l'établissement." Et de conclure : "cette famille espère pouvoir voir son enfant réintégré."

Pas de moyen juridique de se retourner contre le collège

Johan va déposer plainte en ce début de semaine contre l'enseignante. L'avocat explique que son client s'est vu prescrire 6 jours d'ITT, victime d'un stress post traumatique et d'une fêlure d'une côte. Mais Me Fort rappelle qu'il n'y a pas la possibilité de se retourner contre le collège : "si l'établissement décide de ne pas la reprendre, il n'y aura rien à faire. Selon l'article 8 de leur contrat, ils peuvent le rompre s'ils considèrent qu'il y a rupture de confiance entre l'établissement et les parents."

Le collège des Maristes a déjà pris contact avec un autre établissement pour scolariser la jeune élève. "Elle est en larmes, elle a ses copines ici. Elle ne veut pas aller dans un autre collège" raconte Johan, "je leur ai dit : vous virez ma fille pour la simple et unique raison que j'ai voulu me défendre ?"