Bourg-lès-Valence : réouverture des écoles mais pas avant le 8 juin

Marlène Mourier avait décidé de maintenir ses écoles fermées le 5 mai dernier car elle ne souhaitait faire prendre aucun risque sanitaire aux 1750 élèves de sa commune. Ce vendredi elle se dit rassurée par les éléments sanitaires que le préfet a fournis. « J’ai obtenu des certitudes sanitaires » assure Marlène Mourier. Elle poursuit : « le préfet m’a expliqué que le taux de circulation du virus est en baisse tout comme le nombre de morts et de malades hospitalisés ».

Ouverture "au plus tôt"

Plus aucune raison donc de maintenir les écoles fermées jusqu’ en septembre. En revanche l’ouverture ne se fera pas mardi 2 Juin au moment où pourtant de nombreuses écoles vont ouvrir des classes supplémentaires ailleurs en Drôme Ardèche. Car la maire sortante souhaite prendre le temps d’examiner en détail chacun de ses groupes scolaires pour définir avec précision dans quelles conditions les petits groupes d’élèves pourront être accueillis. « J’ai convenu avec les parents d’élèves de les associer à cette réouverture et l’académie nous encourage à prendre ce temps-là » assure La maire. Elle ne souhaite ce vendredi s’engager sur aucune date et indique « la réouverture se fera au plus tôt, pas le 2 juin, mais peut être en début de semaine suivante ».