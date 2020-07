Bourges : des tablettes pour les décrocheurs

A cause du confinement, certains enfants ont disparu des écrans radar. Ils n'ont pas participé à l'enseignement à distance et aux exercices envoyés par les enseignants. Impossible d'en donner un nombre très précis, mais on sait qu'ils existent. Ces tablettes, on l'espère, devraient permettre d'en rattraper un certain nombre. L'état compte s'appuyer sur les associations pour cela. Dans le Cher, 100.000 euros sont débloqués (sur 15 millions au niveau national) pour monter des opérations.

Ces tablettes ne vont pas être données directement aux familles. On prendrait le risque de les voir rapidement disparaître dans la nature. La préfecture fait donc confiance aux associations implantées sur le terrain, celles qui font du soutien scolaire ou de la lutte contre l'illettrisme notamment, pour agir : " Le pari qui a été fait, c'est de s'appuyer sur les associations qui travaillent directement dans les quartier, détaille Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher. Elles connaissent les populations concernées et pourront contribuer à les repérer afin de leur proposer ds outils pédagogiques et l'encadrement nécessaire." L'association " C'est Possible Autrement " basée au Moulon à Bourges recevra 12 tablettes : elle compte organiser dans les tout prochains jours des ateliers informatiques à destination des enfants et surtout de leurs parents. Encore faut-il cibler ceux qui en ont le plus besoin : " Pour repérer ces décrocheurs, on espère vraiment travailler en partenariat avec les équipes de l'éducation nationale, explique Marie-Cécile Lemoine, coordinatrice de l'association. Ces familles là ont été identifiées par les enseignants. On compte donc sur eux."

L'idée, c'est que ces jeunes, ainsi équipés, puissent aussi participer au dispositif vacances apprenantes. Dans le Cher, 500 enfants pourraient bénéficier de l'opération. Ces tablettes d'une valeur de 109 euros sont également un placement pour l'avenir, notamment si le covid avait la mauvaise idée de revenir en force à l'automne.