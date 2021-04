Bourges : l'Insa investit ses nouveaux locaux à la salle d'armes

Le chantier a été lancé à l'automne 2019, l'Insa de Bourges bénéficie notamment de 3.000 m2 de locaux supplémentaires dans la salle d'armes du campus Lahitolle, un ancien bâtiment fin XIXe, qui accueille également la faculté de droit et l'IMEP. Au total, l'Insa va disposer d'une vingtaine de salles supplémentaires. D'ici cinq ans, l'école vise les 1.300 étudiants contre environ 900 aujourd'hui. Le campus Lahitolle, vestige de l'ancienne industrie de l'armement à Bourges, est en plein développement.

Le bâtiment de la salle d'armes de Bourges, vestige du XIXéme siècle. © Radio France - Michel Benoit

De meilleures conditions de travail et de recherche

Des salles de travaux dirigés plus vastes, plus modernes ; un centre de e-learning ouvert jusqu'à 22h adossé à une bibliothèque, cette extension abritera également le laboratoire Lifo de l'Insa de Bourges, "ce laboratoire d'informatique fondamentale travaille sur la cyber-sécurité, l'intelligence artificielle, la gestion des grandes bases de données " précise le directeur de l'école d'ingénieurs, Nicolas Gascoin." On a des équipes de premier plan au niveau national et il était nécessaire de leur offrir les meilleures conditions de travail et de recherche, en lien avec les étudiants qui occuperont les salles juste à côté."

Le learning center et la bibliothèque occupent une partie du 3eme étage de la salle d'armes. © Radio France - Michel Benoit

Objectif : 1.300 étudiants à Bourges d'ici cinq ans

Ces nouveaux locaux vont rendre l'école encore plus attractive. L'objectif est d'accueillir 1.300 étudiants à Bourges d'ici cinq ans contre 900 aujourd'hui. La construction d'une résidence universitaire, juste à côté vient de démarrer, elle proposera 105 logements. "Disposer d'une résidence universitaire en toute proximité de l'école, c'est évidemment un élément différenciant parce que lorsque les lycéens viennent visiter l'école avec leurs parents, c'est quelque chose de rassurant pour eux" ajoute Nicolas Gascoin.

Une vingtaine de salles de cours et de TD ont été aménagées © Radio France - Michel Benoit

L'agglomération et le département du Cher ont investi un million d'euros chacun pour cette extension. L'Etat amène 2,5 millions, et a région Centre-Val-de-Loire 3,5 millions. Le site Lahitolle affirme sa vocation étudiante, "l'agglomération de Bourges devrait réaliser un gymnase sur le site pour les étudiants de l'Insa, et aussi les autres" se réjouit Patrick Barnier, vice-président du conseil départemental du Cher. "On voit vraiment que les choses bougent, que ce site se remplit avec une part de l'enseignement supérieur et de la recherche peut-être plus importante que ce qu'on avait imaginé. C'est une très bonne chose." Le campus de la chambre de commerce rejoindra également Lahitolle d'ici trois ans.