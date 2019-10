Bourges : l'INSA s'agrandit

Bourges, France

Outre une extension de ses bâtiments actuels, l'Institut National des Sciences Appliquées de Bourges s'installe sur deux étages de la salle d'armes, boulevard Lahitolle, sur plus de 2.000 m2. Des locaux qui appartiennent au conseil départemental du Cher. Tous les travaux seront terminés pour début 2021. L'INSA pourra accueillir 150 élèves de plus... pour atteindre 1.000 élèves à Bourges.

La salle d'armes de Bourges, sur le site Lahitolle, reconvertie en site d'enseignement. © Radio France - Michel Benoit

Ces travaux vont permettre d'aménager notamment un learning center : une sorte de bibliothèque revisitée. Les étudiants y disposent de ressources pédagogiques mais aussi d'espaces de détente. L'école d'ingénieurs passera de 850 élèves à un millier, à Bourges : " Avec une région qui va passer de 65.000 à 75.000 étudiants à l'horizon 2025, on a un besoin d'augmentation de surfaces, explique son directeur, Nicolas Gascoin. Ces nouveaux espaces vont permettre notamment une nouvelle approche pédagogique avec des salles de classes plus conviviales, plus ouvertes. On aura aussi, au travers de ce learning center, des horaires plus larges pour les étudiants qui pourront venir travailler plus tard le soir, mais aussi le weekend et pendant les vacances."

Les travaux débutent pour aménager deux étages de la salle d'armes de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'INSA va également en profiter pour développer son laboratoire informatique axé sur la défense et la sécurisation des données, en lien avec les groupes d'armement sur Bourges mais aussi à destination des PME. Et un nouvel agrandissement est dors et déjà prévu : " Le préfet de région évoque 2.500 étudiants pour les deux sites de Bourges et de Blois d'ici quelques années, souligne Patrick Barnier, vice président du conseil départemental du Cher, en charge de l'enseignement supérieure et du numérique. C'est une excellente chose. Il faut effectivement que ce site se développe en nombre d'étudiants mais aussi en capacité de recherche pour accompagner le développement de nos entreprises, et pas seulement les plus grosses. L'INSA Centre Val de Loire est aujourd'hui un partenaire incontournable."

La pose de la première pierre de l'extension de l'INSA Centre Val de Loire à Bourges, par les élus, le préfet de région et la préfète du Cher © Radio France - Michel Benoit

Un gymnase doit également être construit pour la rentrée 2022. La ville de Bourges compte aujourd'hui plus de 5.000 étudiants et revendique l'ouverture d'une première année de médecine... mais ce n'est pas encore gagné.