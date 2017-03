Bourges : l'orientation scolaire, un marché pour les entreprises ?

Le mois de Février, c'est le mois de l'orientation pour les collégiens en 3eme mais aussi les lycéens en seconde... un marché qui commence à intéresser certaines entreprises privées. A Bourges, Patricia Zeller a monté une société qui aide les familles à y voir plus clair.

Si l'idée semble novatrice en Berry, elle est beaucoup plus répandue en région parisienne. Le concept, c'est d'aider le jeune à mieux s'orienter en l'aidant à mieux se connaitre. Pour cela, Patricia Zeller propose une série de tests ; trois proches sont également mis à contribution pour confronter l'image qu'ils ont de ce jeune. Des tests qui permettent de déterminer les points forts et les points faibles. Anne a fait appel à Trempoline Conseil pour son fils Lucas. En classe préparatoire, il hésitait sur la suite à donner à ses études : quelle école d'ingénieur pour quelle type de disciplines ? Lucas a donc réalisé les tests de compétence et une voie s'est dessinée : une filière qui le conduirait à travailler en équipe dans une filière scientifique. Aujourd'hui, Lucas est en 4eme année d'ingénieur, en mécanique à Lyon. Une fois, le diagnostic établi, Patricia Zeller peut vous donner quelques pistes de filières à compléter par des recherches complémentaires sur internet ou dans les centres d'information et d'orientation. Bien sûr, ce travail a un coût : 150 ou 250 euros selon la formule choisie. Trempoline Conseil existe depuis un an à Bourges.