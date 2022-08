Bourges : la rénovation des écoles prendra peut-être plus de temps que prévu

Le plus gros chantier cette année, c'est l'école maternelle Maryse Bastié dans le quartier aéroport : 1.245.411 euros investis. Dans cette école comme dans beaucoup d'autres, il faut tout refaire : " On a eu la toiture qui a été refaite et c'était très important " détaille Céline Madrolles, adjointe au maire de Bourges. " On a réalisé le désamiantage du premier étage, on a refait les plafonds, l'électricité, toutes les huisseries, et bien sûr l'isolation qui est essentielle. Dans les bâtiments vieillissants, les enfants ont froid l'hiver et trop chaud au printemps."

Les responsables municipaux ont visité le chantier de l'école maternelle Maryse Bastie à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le retour sur investissement se fera par une réduction de la facture énergétique. L'ampleur de la tâche est immense mais ce plan école va sans doute devoir être étalé sur une période plus longue, ne cache pas le maire de Bourges, Yann Galut : " C'est quarante millions d'euros sur dix ans " rappelle le maire de Bourges, Yann Galut. " Le plan école est le premier investissement de la ville de Bourges, bien plus que la place Cujas dont on parle beaucoup. On va peut-être devoir étaler un peu plus. ce qu'on devait faire sur cinq ans, on le fera peut-être sur six ou sept ans. Ce plan prévu sur dix ans débordera peut-être sur douze ans mais il faudra aller au bout. On a eu les années covid qui ont grévé notre budget et maintenant c'est la reprise de l'inflation qui plombe la facture des travaux. A ce jour, la ville n'a pas touché un euro de plus dans ce que lui verse l'état au travers des dotations. On va essayer de faire des économies par ailleurs évidemment, mais ce n'est pas toujours facile. L'augmentation du prix de l'énergie engendre une dépense supplémentaire de 1,8 million d'euros pour la ville, cette année."

Les calsses de l'école maternelle Maryse Bastié sont encore encombrées, mais tout sera prêt pour la rentrée © Radio France - Michel Benoit

Toutes les écoles seront rénovées... quitte à les fermer pendant les travaux car les périodes de vacances ne suffisent pas pour mener des chantiers d'une telle ampleur : " On veut pouvoir travailler dans des bâtiments vides pour être plus efficace " explique Céline Madrolles. " Ces travaux demandent une très grande planification et beaucoup de préparation. Certains parents se plaignent de ne rien voir venir, mais il faut nous laisser du temps. Il est plus simple pour les équipes pédagogiques et pour les enfants de fermer les bâtiments en travaux et de transférer les cours dans des écoles tampons ou des containers. C'est comme cela qu'on va mener les prochains chantiers. Il faut également mener les travaux à bon escient et réfléchir sur la carte des établissements car cela nous engage à trente ans. Une grande étude est engagée. " La baisse du nombre d'élèves dans certains quartiers pose en effet la question du maintien de toutes les écoles à Bourges...