Bourges : la ville va mettre le paquet pour ses écoles

Ce plan école s'étalera sur 10 ans et sera financé sans augmentation des impôts précise Yann Galut, nouveau maire socialiste de Bourges.... C'était d'ailleurs l'une de ses promesses de campagne : " On prévoit un budget de 4 millions par an d'investissement pour les écoles, précise Yann Galut. C'est une priorité pour nous sur les dix années qui viennent. C'est ce qui est nécessaire pour rénover nos écoles, une par une. Et on va aussi les végétaliser. Nombre de parents ont pu constater ces dernières années que les fêtes d'école en juin devenaient intenables à cause des températures. On va donc travailler à végétaliser les établissements."

Certaines classes à Bourges n'ont même pas de plafond sous les toits. © Radio France - Michel Benoit

Ce travail de rénovation avait été entamé par la précédente municipalité, mais le rythme va donc s'accélérer puisque le budget passe de deux à quatre millions par an.

Une classe de maternelle rénovée à l'école Machereaux de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Il faut aller plus vite pour Yann Galut : " On a un parc d'écoles vieillissant. On a des écoles où l'hiver, il fait seulement treize degrés, et où on crève de chaud l'été. Ce sont des vraies passoires énergétiques. Sans compter qu'on a aussi un vrai retard en termes d'équipements. Il n'y a pas assez de vidéo-projecteurs dans certaines écoles. On manque aussi d'ordinateurs. On est vraiment très en retard à Bourges sur ces questions là. Moi, j'en fais une priorité dans mon budget municipal."