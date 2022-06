Bourges : Le collège " le Grand Meaulnes " ne fermera pas

Depuis un mois, professeurs, parents et certains élus avait organisé la mobilisation avec encore une chaîne humaine autour de l'établissement mardi après-midi. Mais ce n'est pas cela qui a pesé dans la balance, affirme aujourd'hui le président du département du Cher, Jacques Fleury, c'est tout simplement l'intérêt des enfants. Pour Jacques Fleury, c'est clair, si le collège le Grand Meaulnes ne ferme pas c'est tout simplement grâce au travail de l'équipe éducative, notamment depuis trois ans et l'arrivée de la nouvelle principale, qui a su tirer l'établissement vers le haut : " On a toujours placé l'enfant au centre de nos réflexions. On a été agréablement surpris de voir le travail de la principale de l'établissement et de son équipe, qui donne vraiment toutes les chances de réussite à ces collégiens. Mais il fallait lancer cette étude car il est prévu que l'on perde 2.000 collégiens sur le département. Et on s'est posé la question sur des collèges peu peuplés comme le Grand Meaulnes."

Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher et Anne Cassier, vice-présidente à l'éducation et à la jeunesse. © Radio France - Michel Benoit

Il n'était donc pas possible de couper les ailes au seul collège REP + du Cher. Reste le souci de la carte scolaire à Bourges : certains établissements sont trop fréquentés et cela pose des problèmes, par exemple le midi à la cantine et d'autres pas assez. L'étude confirme le problème. Le conseil départemental va investir près de 400.000 euros pour refaire les toilettes et l'infirmerie du Grand Meaulnes, maintenant que son maintien est assuré. En espérant que plus de familles y placeront leurs enfants : " Ce sera tout l'enjeu du travail que va lancer ma vice-présidente en charge de l'éducation, Anne Cassier " explique Jacques Fleury. " Il faut que l'on travaille sur la sectorisation des collèges de Bourges et de l'agglomération. Il faut que les enfants se déplacent en plus grand nombre sur ce collège où les enfants ont de vraies chances de réussite." La polémique est donc close, le président du conseil départemental regrettant que le député Cormier-Bouligeon ait entretenu, je cite " à des fins politiciennes " la rumeur d'une éventuelle fermeture , à quelques jours des élections législatives.