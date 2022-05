Bourges : le collège Le Grand Meaulnes va t-il fermer ?

Le député macroniste François Cormier-Bouligeon met les pieds dans le plat et se propose pour mener le combat pour pérenniser ce collège qui ne compte plus que 290 élèves, dans les quartiers nord de Bourges.

François Cormier-Bouligeon a distribué des tracts ce mardi devant l'établissement. Il y a là comme un petit air de campagne électorale alors que le conseil départemental assure qu'aucune décision n'est encore prise mais que des études sont menées sur l'avenir démographique de cet établissement. Le collège, c'est sûr est sur la sellette même si aucune décision de fermeture n'est prise pour le moment. Pour le député sortant de la circonscription, ancien élève de ce collège, c'est sûr l'établissement vivra sa dernière rentrée en septembre prochain : " En matière d'éducation, je ne parle pas de coût, mais d'investissement pour l'avenir " assène François Cormier-Bouligeon. " Les effectifs ? Ils sont stabilisés. Ils seraient même en hausse si on n'accordait pas autant de dérogations. On nous parle de mixité. Mais moi je dis, pourquoi on enverrait les enfants du Grand Meaulnes, en centre ville à Littré, plutôt que de faire venir des enfants de Littré au Grand Meaulnes ? "

Le député sortant LREM, François Cormier-Bouligeon © Radio France - Michel Benoit

Le problème , c'est que des logements vont encore être détruits dans le quartier. Cela fera moins de familles et moins d'élèves. C'est cela que veut chiffrer précisément le président du conseil départemental du Cher, Jacques Fleury : " La question est essentielle. Est-il raisonnable aujourd'hui pour le département de conserver un collège qui voit ses effectifs fondre au fil des années ? C'est ce que je veux savoir. Et surtout, ne mettons pas le feu là où il ne faut pas le mettre ! "

Des élèves du collège le Grand Meaulnes, à la sortie des cours. © Radio France - Michel Benoit

Jean-Christophe Rufin, Laurent Bignolas sont issus de ce collège. Elsa, élève en troisième au Grand Meaulnes, apprécie ses classes qui ne sont pas surchargées : " Ca permet de mieux apprendre. On est vraiment bien ici. Je m'y suis attachée à ce collège. Le CDI est vraiment super et les profs sont cool. " François Cormier-Bouligeon assure avoir eu le ministre de l'éducation au téléphone à ce sujet . Le député sortant se défend de tout opportunisme alors qu'il briguera sans doute un nouveau mandat : je suis un député actif, explique t-il.