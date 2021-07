Bourges : le label Eco Ecole pour cinq établissements de la ville

Ce label Eco Ecole récompense les efforts de ces établissements en matière de développement durable et d'éducation à l'environnement. Parmi les précurseurs, l'école du Grand Meaulnes, dans le quartier du Moulon, à Bourges. Depuis quatre ans, enseignants et élèves multiplient les initiatives. L'école du Grand Meaulnes a donc hissé le drapeau vert sur le mât dans la cour... cette année les équipes ont travaillé sur la solidarité avec des initiatives bien concrètes : " Chaque lundi matin, les enfants piochaient le prénom d'un élève de la classe " explique Hélène Désauté, enseignante en CM1/CM2. " Et les enfants devenaient son bienveillant pour toute la semaine. Le nom de cet élève restait secret mais ses camarades de classe pouvaient lui laisser un petit mot, une petite surprise sur sa table, ou alors tout simplement lui parler si c'était un enfant qu'ils n'avaiten pas l'habitude de côtoyer. L'idée, c'est que l'enfant dont on avait pioché le nom se sente bien à l'école. Cela a permis à certains enfants de se rencontrer. Chaque action est ensuite pérennisée les années suivantes. On a organisé le tri des déchets dans la classe. Les enfants s'occupent également d'un bout de jardin, par exemple. L'année prochaine, si les enfants sont d'accord, on travaillera sur l'eau."

L'éducation à l'environnement et au développement durable est une réalité à l'école du Grand Meaulnes de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les années précédentes, les équipes ont oeuvré sur les déchets, l'alimentation ou encore la biodiversité. Les élèves ont ainsi pu mettre en place de bonnes habitudes dans l'école mais aussi chez eux. Fini les bouteilles en plastique chez Yacine par exemple : " Maintenant on prend l'eau du robinet et on la purifie avec des billes en céramique dans le fond de la carafe." Salma a réduit le gaspillage alimentaire chez elle : " Maintenant quand il y a des restes de repas, on les met dans une boite et on les mange plus tard, au lieu de les jeter à la poubelle. "

Parents et enfants ont assisté au hissage du pavillon vert, éco école, dans la cour. © Radio France - Michel Benoit

Et visiblement les bonnes habitudes prises à l'école perdurent ensuite au collège : " On est contacté par le collège qui accueille ensuite nos élèves et notamment nos éco délégués. Ils demandent à leurs professeurs de faire aussi des choses dans le collège. Et ils reviennent souvent vers nous pour nous demander des conseils " se réjouit Hélène Désauté. La quasi totalité des éco écoles se trouve à Bourges. La communauté d'agglomération veut désormais inciter les autres communes à rejoindre le label, sachant que l'éducation nationale a son propre dispositif : les écoles E3D.