Bourges, France

60 jeunes ont été acceptés pour cette première année de licence STAPS, l'année prochaine il seront 120 en première année. En rythme de croisière, ce sont 360 jeunes qui suivront donc cette formation à Bourges... Une montée en puissance qui va obliger à agrandir les installations du Creps de Bourges...

Djamel Cheik, directeur du Creps Centre Val de Loire à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'université d'Orléans a reçu un millier de demande d'étudiants prêts à venir à Bourges... Seuls 60 ont donc été acceptés en fonction de leur profil et de leur localisation géographique dans le cadre de parcours sup. Paul, 19 ans, arrive de Chartres. Il aurait préféré aller en Staps à Orléans : "C'est déjà ça, je suis en Staps. Je n'ai pas été accepté à Orléans. Bourges, je ne connais pas du tout." Un autre étudiant, Jules, vient de passer trois ans aux Etats-unis : il connait du monde à Bourges et les belles installations sportives du Creps l'ont incité à monter un dossier pour cette filière ici, il est donc ravi : " J'ai vu le vélodrome qui est magnifique, moi mon truc, c'est le hockey, mais en venant à Bourges, j'ai bien l'intention de m'essayer à d'autres sports, en complément de mes études. Je ne sais pas encore ce que je ferai à l'issue de cette licence. Je ne ferai pas forcément prof !"

Un premier briefing pour les étudiants recrutés en première année Staps à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'année prochaine, on doublera le recrutement pour passer à 120 étudiants en première année... il faudra sûrement aménager rapidement de nouvelles salles de cours et aussi construire un nouveau gymnase sans trop tarder, prévient Djamel Cheik, directeur du Creps à Bourges : "Cette année ça passe. On a affiner au mieux l'organisation des cours. Intégrer des étudiants Staps dans un Creps va permettre de mutualiser des moyens avec l'université. En plus, ces jeunes pourront côtoyer des sportifs de haut niveau. Ca ne peut être qu'un plus dans leur formation."

Les responsables de la formation Staps au Creps Centre Val de Loire à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Cette filière Staps assure de nombreux débouchés, assure Nadia Pellerin, directrice de l'antenne de Bourges : " Cette licence ne conduit pas qu'à devenir professeur de sport. Le secteur de l'accompagnement au sport est en fort développement. On fait maintenant du sport tout au long de la vie et cela crée de nouveaux besoins. On peut même créer sa propre activité." Le Creps de Bourges accueille déjà 120 sportifs de haut niveau à l'année et de nombreux stagiaires en formation professionnelle.